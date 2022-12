Era como se algures num ponto da atmosfera houvesse um berço de tempestades a alimentar o planeta com um caos que horas depois viria a desabar em Lisboa. Umas atrás das outras, nuvens densas e muito brancas brotavam na atmosfera entre a Madeira e os Açores e encaminhavam-se em fileira exatamente na direção da capital portuguesa. Nada as desviava do caminho.

Quem, sem entender, olhasse para as imagens de satélite transmitidas nos monitores do Instituto Português do Mar e da Atmsofera (IPMA) ao longo da madrugada desta terça-feira podia desvalorizar essas formações: pareciam pequenas e, de tão claras e redondas, aparentemente inofensivas. Mas foram elas a dar origem às chuvas da noite passada — as mesmas que mergulharam Lisboa em cheias ainda mais intensas do que as da semana passada.

O comboio de nuvens nasceu no Atlântico. Primeira estação: Lisboa

É o resultado de uma instabilidade da atmosfera, que está extremamente saturada de vapor de água. Nos últimos dias, o país está a ser afetado por uma massa de ar vinda dos trópicos depois de atravessar o oceano, carregando muita água em suspensão. É quente, mas carregada de água, e condensa em nuvens muito altas ao encontrar ar mais frio. Chegando ao limite da sua capacidade, as nuvens descarregam grandes quantidades de chuva.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.