“O mundo é capaz de estar a passar por uma fase, tal como eu estava a passar por uma fase com a minha mãe”, diz quase no final da peça a jovem Beatriz Frazão, encarnando Anne Frank — uma das mais conhecidas vítimas do holocausto nazi que matou entre cinco a seis milhões de judeus. Essa fase “há-de passar”, acrescenta ainda a protagonista, acrescentando que “apesar de tudo”, ainda continuava a acreditar que “as pessoas têm realmente bom coração”.

Por esta altura, na Sala Carmen Dolores, ouve-se o som de pancadas forte na porta da qual, durante dois anos, os Frank não ousaram sair. O pior desfecho chegava e, dos oito habitantes do esconderijo, só Otto Frank sobreviveria depois à detenção e aos campos de concentração.

O contraponto entre a esperança da protagonista e a dureza da realidade é um dos traços mais pungentes de “O Diário de Anne Frank”, peça que pode ser vista da partir desta quinta-feira, 8 de setembro, até 13 de novembro no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Com encenação de Marco Medeiros, a peça parte da adaptação feita para a Broadway por Frances Goodrich e Albert Hackett, ainda nos anos 50, do famoso diário mantido por uma adolescente judia que viveu dois anos com a família num esconderijo de uma Amesterdão tomada por nazis, escondendo-se das SS.

