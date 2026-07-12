O fim do casamento de Belle Burden deu um livro. Mas se nem tudo em "Estranhos" é verdade, de onde vem o sucesso imparável?

Assim que foi publicado nos EUA, a 13 de janeiro deste ano, Estranhos — Memórias de Um Casamento fez um sprint até à meta e ocupou de imediato o primeiro lugar do ranking de não ficção de capa dura do The New York Times. Seguiu-se o assalto às listas de mais vendidos de outras publicações, como The Washington Post e Publishers Weekly, e a plataformas digitais, como a Apple Books. Multiplicaram-se as entrevistas dadas a Oprah Winfrey ou Drew Barrymore e um grande destaque em clubes do livro conceituados, como o de Reese Witherspoon e o de Katie Couric. No entanto, quando toda a gente está a elogiar um livro, seguem-se geralmente as desconfianças, surgem detalhes omitidos e descobre-se que nem tudo aconteceu exatamente como está descrito.

Este é primeiro livro de Belle Burden, está nas livrarias portuguesas desde 2 de julho (com selo da Bertrand Editora) e é uma obra de não-ficção — ou será que não é bem assim?

Estranhos — Memórias de Um Casamento relata o fim inesperado do relacionamento de 20 anos da autora — que o currículo continua a descrever como “advogada pro bono de imigração, especializada em casos juvenis” — e a batalha financeira que se seguiu. Já tinha assinado colunas de opinião no The New York Times e refere no livro que, quando era mais nova, tinha o sonho de escrever, mas até aqui nunca se tinha dedicado a isso. Esse é um dos pontos que faz torcer o nariz aos céticos, mandatários do partido “uma mulher rica não pode queixar-se/se o marido foi embora foi porque a vida sexual tinha arrefecido/uma mulher que nunca publicou nada não pode escrever tão bem”. Do outro lado está a fação “o marido é um patife/Belle Burden está a abrir os olhos de todas as mulheres que não são financeiramente independentes”.

As opiniões continuam a aparecer em catadupa, mas mesmo com certos factos a não baterem certo com os relatos que estão no livro, as vendas não abrandam. Nos EUA, a obra chegou já à nona edição e os direitos já foram comprados pela Netflix, que pretende transformar a obra em filme com Gwyneth Paltrow como protagonista e Heidi Schreck (Billions, Nurse Jackie) a assinar o argumento.

▲ Título: "Estranhos — Memórias de Um Casamento" | Autora: Belle Burden | Editora: Bertrand | Páginas: 264

Para entender o fenómeno (e as polémicas) é preciso regressar ao início — que, neste caso, é o fim de um casamento. Em 2020, durante o confinamento ditado pela Covid-19, Belle Burden, o marido e as filhas pequenas isolaram-se na segunda casa da família, em Martha’s Vineyard. Numa noite como qualquer outra, Belle é contactada por um homem que lhe revela que o marido dela está a ter um caso com a mulher dele. Primeiro impacto. Depois de lhe jurar que não significou nada e que quer salvar o casamento de 20 anos, afinal, na manhã seguinte, o marido diz-lhe que vai regressar a Nova Iorque, e decide que quer o divórcio. Mais: não quer a guarda dos filhos. Segundo impacto. “Achava que queria a nossa vida, mas não quero”, diz simplesmente o marido como justificação para partir, deixando-a numa ilha, com duas filhas menores [o filho mais velho do casal estava em casa de amigos] que ainda dormem, em plena pandemia.

Quando o divórcio avança, Belle descobre que o marido tinha acumulado uma fortuna, mas em contas à parte, apenas em nome dele, durante anos. Terceiro impacto. Nada disso entraria na divisão dos bens, uma vez que antes do casamento, o marido (cujo nome verdadeiro, Henry Davis, é trocado no livro por um fictício, James) tinha pedido uma alteração que estipulava que só o que estivesse em nome dos dois poderia ser dividido. Quarto impacto. As duas casas da família tinham sido compradas apenas com dinheiro de Burden, mas estavam em nome dos dois. Explosão.

Por um lado, o livro levantou uma questão que tem gerado muitas conversas: conhecemos realmente a pessoa com quem partilhamos uma vida inteira? Por outro, têm sido feitas muitas contas matemáticas que questionam o drama descrito por Belle Burden quando confrontada com a possibilidade de ter de vender tudo para dar metade ao marido. Isto porque a autora é rica. Do lado paterno descende dos Vanderbilts, família que fez fortuna com um império ferroviário durante a Era de Ouro nos EUA, e a avó materna era a socialite Babe Paley, um dos “cisnes” de Truman Capote (era assim que o escritor se referia às amizades que colecionava). Herdeira de ambos os lados, nunca ficaria propriamente sem nada. A autora nunca nega que tem dinheiro e é privilegiada — aliás, são termos que a própria refere várias vezes, e apesar de nunca falar nos números que entretanto foram divulgados, isso não tem afastado os leitores.