O violeiro de Évora perseguido pela Inquisição, na história (re)contada por Alexandre Vidal Porto

Um homem de Évora, músico violeiro de profissão, vê-se degredado para a cidade de Salvador por ser homossexual. Estávamos no século XVII, quando o Brasil ainda era um colónia portuguesa e praticar atos de sodomia um dos mais graves crimes aos olhos da Inquisição. No entanto, não só este eborense tornou-se um comerciante de sucesso no outro lado do Atlântico, como nunca deixou de viver a sua sexualidade, mesmo que assim pudesse arriscar a própria vida. Uma história como a de Luiz Delgado parece inventada, mas foi real — a parte ficcional só chegaria agora, mais de três séculos depois, pela mão de Alexandre Vidal Porto.

Inspirado pelos amores e desventuras de Delgado, o escritor e diplomata brasileiro reimagina a vida deste homem em Sodomita, curto mas potente romance agraciado com o Machado de Assis, o prémio literário da Biblioteca Nacional do Brasil. De visita a Portugal para promover a obra, recentemente publicada pela Tinta da China, Alexandre Vidal Porto falou com o Observador sobre esta figura, o que o inspirou e o que é real ou imaginário no seu recontar desta história.

Membro do Consulado do Brasil em Amesterdão, nos Países Baixos, autor de vários romances de sucesso (Cloro, por exemplo, foi finalista do prémio Jabuti em 2019) e ativista pelos direitos LGBTQI+, Vidal Porto até estava a trabalhar noutro livro, mas tudo mudou na noite de 31 de dezembro de 2020, em plena pandemia. Na altura a morar na Alemanha, estava entretido a ler um livro sobre a história da homossexualidade no mundo quando se deparou com uma informação surpreendente quanto ao século XVII.

“O autor notava que, no continente sul-americano — e no Brasil, especificamente —, no começo do período da colonização, havia a confluência de várias culturas que eram tolerantes à homossexualidade. Basicamente, eram algumas tribos tapuias, os tupinambás, e as primeiras levas de escravizados vindos de tribos da África Central, em que a androginia era um sinal de destaque social. Esses três caldos de cultura, para os quais o que hoje entendemos como relacionamento entre pessoas do mesmo sexo era tranquilo, cruzavam-se no Brasil. A isso se somava um enorme contingente de homens portugueses sozinhos que iam para lá”, conta.

Tal caldeirão chamou a atenção aos inquisidores portugueses, porque segundo a lógica do Santo Ofício, havia duas categorias particularmente graves de pecados: aqueles ligados à prática do judaísmo e aqueles heréticos onde o da “sodomia” era descrito como “nefando” — do latim “ne fandus”, o que não pode ser dito — ou seja, indizível de tão mau. “Afirmava-se também que tinha havido perseguições a várias pessoas, mas eu não conhecia nenhum caso. Era uma lacuna minha. E então escrevi para um professor emérito da Universidade Federal da Bahia, Luiz Mott, que fez muita pesquisa sobre esse período aqui em Portugal”, continua Alexandre Vidal Porto.

▲ A capa de "Sodomita", livro de Alexandre Vidal Porto, publicado pela Tinta-da-China

O que o escritor não esperava era que o professor Mott respondesse no próprio dia com um dicionário biográfico de homossexuais perseguidos pela Inquisição na Bahia. “Eram 203 nomes e passei o ano novo lendo. Dei com o Luiz Delgado. Tinha bastante material sobre ele e depois consegui mais ainda. Pensei ‘eu tenho de contar essa história’”, revela. Nasceu assim Sodomita, o recontar da vida do violeiro português a partir de investigações históricas elas próprias baseadas nos registos da Inquisição presentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

No entanto, o que sabemos sobre Delgado é justamente o que os homens que o perseguiram registaram, tratando-se assim de um relato pejorativo e incompleto. “Peguei na biografia do Luiz Delgado, mas havia falhas, muitas lacunas. Sabia que ele tinha chegado ao Brasil em 1669, mas em 1670 e poucos já estava numa outra situação. Não sabemos como ele saiu dessa situação de degredado para a de dono de um comércio de tabaco, estabelecido, com mulher, com uma vida social ativa em Salvador. Foi nesses vãos que eu enfabulei, inventei, fiz do jeito que achei que seria plausível”, afirma. Quem foi então este homem?

O enigma Luiz Delgado

Tanto no dicionário acima mencionado como no artigo Desventuras de um degredado sodomita na Bahia seiscentista, Luiz Mott pinta um retrato bastante completo — especialmente à luz da parca quantidade de fontes, salvo os seus processos — sobre quem foi Luiz Delgado, o homem “alto de corpo, alvarinho, magro de cara” que passou de violeiro em Évora para homem burguês em Salvador.

A história conhecida de Delgado começa em 1665, quando este, com 21 anos, e o irmão cumpriam uma pena de prisão na cidade alentejana devido a um furto. Foi aí que o violeiro provou pela primeira vez o sabor da infâmia, ao ser acusado de envolver-se sexualmente com Brás Nunes, irmão de apenas 12 anos da sua noiva, “tão magrinho que passava por entre as grades da cadeia, penetrando livremente no aljube de Évora, aí prestando serviços aos seus futuros parentes, passando dias e noites em companhia dos presos”. O que na altura foi entendido como crime por parte de Delgado não foi o envolvimento com o que hoje consideramos um menor — o conceito de idade de consentimento era inexistente, sendo apenas codificado no século XIX como a partir dos 10 anos —, mas com alguém fora do casamento e ainda por cima do mesmo sexo.

Após sofrer denúncias de outros presos, Delgado foi levado para a prisão secreta do Santo Ofício, sendo inclusive sujeito a tortura para que confessasse. Acabou por admitir práticas sexuais como a masturbação, mas sem praticar a “sodomia perfeita”. Segundo Mott, tal admissão foi planeada e ter-lhe-á salvado a vida, já que apenas esse ato — o mais grave de todos — era punível com a leitura de uma condenação após auto-de-fé ou até mesmo a morte na fogueira. Assim, tendo confessado alguns atos e caracterizado os mais graves como falsas acusações, acabou por ter uma pena leve, sendo enviado para Bragança e estando proibido de voltar a Évora.

Três anos depois, no entanto, Delgado voltaria a enfrentar a justiça religiosa, encontrando-se detido no Limoeiro, em Lisboa, sob a acusação de “amar um outro homem, chamado André”. Este foi degredado para o Maranhão e o violeiro terá seguido o mesmo rumo, já que anos mais tarde volta a surgir nos registos como residindo em Salvador, na Bahia. A grande surpresa é que, no decurso desse salto temporal, Delgado, apesar de desembarcar no Brasil com fama de “fanchono e sodomita”, reinventa-se como “estanqueiro de fumo” — atividade que hoje seria classificada como comerciante de tabaco —, proprietário de escravos e homem casado, com Florença Dias Pereira.

Talvez mais surpreendente ainda é o facto de, apesar de já ter sido sujeito ao cárcere e à tortura por ser considerado um sodomita, Delgado não se ter coibido de fazer solicitações públicas a homens, tentando “seduzir pessoas de diferentes condições sociais, inclusive serviçais”. Segundo Mott, por exemplo, tal aconteceu com um criado de 14 anos.