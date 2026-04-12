Os anos 90 da onda rosa ao acidente de Cherbakov

Um dos mais próximos de Mister Robson é Serguei Cherbakov, melhor marcador do Mundial sub-20 de 1991, que o britânico vai buscar a um modesto clube ucraniano, o Shakthar. Nesta noite, volta a encorajá-lo, «Daqui a 10 anos regressas como um rei à tua terra». E repete, «Se tiveres juízo…»

Há discursos e lágrimas. Já passa da meia-noite quando os jogadores se separam do ex-treinador. Cherba, como lhe chamam amigos e adeptos, volta com Balakov a Alvalade, onde deixara o carro. O búlgaro convida-o para ir lá a casa, mas o jovem quer sair. Liga a Yuran e Kulkov, os amigos russos do Benfica, que lhe dizem que não podem, que sábado têm um jogo importante.

Já no Renault 21 de 1988, o médio sportinguista dirige-se para o Fontória, na Praça da Alegria. Nessa noite há ballet húngaro com um «incipiente striptease». Depois do fecho, pelas três da manhã, atravessa até ao Maxime, onde encontra um amigo. Entre whiskies e cervejas, despedem-se já passa das quatro. Deixará o bar perto das cinco. «Toda a gente sabia que o Cherba saía todas as noites e que bebia», lembraria um companheiro. «Mas ele dava-se bem com toda a gente.»

Só que na madrugada de 15 de Dezembro, o adorado Cherbakov, o prodígio de 22 anos, o ucraniano sozinho em Lisboa, faz tudo errado. Pega no carro alcoolizado, não põe o cinto de segurança, sobe a Avenida da Liberdade em excesso de velocidade, até que, à passagem do terceiro sinal vermelho, um Renault Clio vindo do Conde Redondo lhe bate de lado. «Não tenho tempo de reacção, porque ele vem muito depressa», diz o condutor, José Lameiras, animador da TSF. O Renault 21 desliza, dá uma volta de 180º e vai bater numa carrinha parada no vermelho, do outro lado da avenida. Lá dentro, Cherba anda aos tombos.

O socorro é rápido mas serve de pouco. Pouco depois de às 5h43 dar entrada no Hospital de São José, o diagnóstico é devastador: está paraplégico. Tem lesões irreversíveis na oitava e nona vértebras dorsais, além de um pneumotórax e hemorragias no abdómen. A notícia espalha-se depressa. Porfírio e Balakov estão entre os primeiros a chegar. «Porfírio, tenho 22 anos e estou inválido», desabafa. É Yuran quem telefona ao pai. O director clínico do Hospital, Sá Figueiredo, é o mais optimista possível: «É jovem, há muito que contar com a capacidade física dele e com a vontade de vir a andar. Agora, jogar futebol não prevejo».

Sábado, antes do início do dérbi na Luz, Cadete exibe a camisola de Cherbakov, a multidão emociona-se e o primeiro golo é de Figo, que celebra em sua honra. Mas os leões acabam derrotados por 2-1.

O que se segue é doloroso a todos os níveis. O Sporting deixa logo de lhe pagar. O Independente avança que é o clube quem informa a seguradora da taxa de alcoolemia de 0,78 gramas por litro, impedindo a indemnização. Em Janeiro há um jogo de solidariedade, mas as receitas são parcas para o necessário. Amigos e Robson juntam-se para ajudar o ex-futebolista. Os progressos são lentos e poucos.

«Ele chegou como jogador extraordinário com um futuro brilhante mas voltou para casa como um jovem de 22 anos confinado a uma cadeira de rodas para o resto da vida», lamentará o treinador britânico na sua autobiografia. «E estava eu preocupado por ter sido despedido.»

EM ESTADO DE SÍTIO

O buzinão na Ponte 25 de Abril e as manifestações dos estudantes são apenas a face mais visível da insatisfação. Na primeira metade da década, o país torna-se um campo de batalha com um inimigo comum, o Governo.

Guerra da Fruta

Os protestos começam em 1989. Agricultores do Oeste manifestam-se contra a fruta importada enquanto a portuguesa apodrece nos armazéns. Em Outubro, vão de tractor a Lisboa, à margem de qualquer confederação. E logo em Janeiro seguinte o ministro da Agricultura, Álvaro Barreto, sai do Governo, o sexto de que faz parte. As manifestações sucedem-se à medida do impacto da liberalização no mercado. Em 1991, liderados pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA), com influência do PCP, vitivinicultores despejam vinho no Terreiro do Paço. No ano seguinte é a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), mais à direita, a manifestar-se contra a Política Agrícola Comum (PAC). Em 1993, os protestos espalham-se pelo país e culminam com milhares em Lisboa, onde em vez do primeiro-ministro os espera a polícia. Portugal é o país mais rural da CEE, com uma população agrícola familiar de quase dois milhões (20%), mas onde as despesas são das mais elevadas. Os agricultores sentem-se incapazes de competir e reivindicam melhores condições de produção. Cavaco diz que pedem «o impossível».

Guerra dos Porcos

Começa com um bloqueio da auto-estrada do Norte. Seguem-se cortes na zona de Vila Franca de Xira. É uma decisão de suinicultores de todo o país, reunidos em Outubro de 1993 no Montijo. Por causa das importações, o sector «está à beira da ruína total». Em Famalicão, há quem pegue fogo a um pesado dinamarquês carregado. Horas antes, já a GNR tivera de escoltar até Lisboa um camião espanhol, interceptado perto de Vendas Novas. «Pois que puseram a gente na CEE, que ponham factores de produção iguais aos dos nossos parceiros comunitários», reivindica um suinicultor alentejano, dando voz aos demais. Do Governo não vêm respostas. Quanto aos 106 milhões de contos de apoios europeus, o ministro Arlindo Cunha diz que serão distribuídos depois da reorganização do sector.

Guerra do Carapau

De novo as importações e a liberalização do mercado. Na lota de Matosinhos, a «rebolta [sic] é espontânea». Em Julho de 1994, pescadores de arrasto exigem a demissão do ministro Azevedo Soares. «Em Espanha têm subsídios e regalias que lhes permitem colocar o peixe no mercado a um preço-base com o qual não podemos competir», explica um dirigente sindical. Basta ver. Em 1993, o carapau está a 168$00/Kg (menos 72% que em 91), mas o espanhol sai por 120$00/Kg. Perderam o rasto aos subsídios comunitários e, enquanto em Portugal se abatem embarcações, aqui ao lado preparam-se para receber 1400 novos barcos, prevêem a modernização de 1800 e a reabilitação de 900 abandonados. Sem contar com o investimento de 900 milhões de pesetas.

Guerra do Lixo

Em Julho de 1994, a população de Sines faz um ultimato à ministra do Ambiente: retirem-nos da lista de possíveis locais para um incinerador de resíduos tóxicos, se não «Poderá contar, muito em breve, com “Pontes” em Sines e arredores», em referência ao buzinão. Teresa Patrício Gouveia diz que não cede a pressões. Semanas antes, o medo de um aterro industrial perto de Oliveira do Bairro e Vagos levara ao boicote das eleições europeias. Ao todo 14 mil eleitores, se lhes juntarem os habitantes de três aldeias da zona de Setúbal, a pedirem água canalizada.

ONDA ROSA

Nas legislativas de 1995, o país vota na mudança.

É a maior vitória socialista de sempre. Com 43,76% dos votos contra 34,12% do PSD, António Guterres torna-se em 1995 chefe do Governo de Portugal, o primeiro do PS desde 1983. Ao fim de anos de campanha interna e uma inteligente caminhada até às eleições de 1 de Outubro, vai buscar 1 milhão e 300 mil votos ao eleitorado flutuante. Gente que em 1991 votara em Cavaco Silva, nos pequenos partidos, abstivera ou ainda não tinha idade para votar. Ao todo, são mais 40 lugares na Assembleia da República, que lhe permitem governar à-vontade. Outro vencedor é o PP de Manuel Monteiro, que triplica os deputados. Quanto ao principal derrotado, Fernando Nogueira, assume a derrota por inteiro, embora carregue o peso de uma década de cavaquismo. «Sendo a diferença de dez pontos, a conclusão pode ser outra e bem mais consoladora: o desejo de mudança era tão forte no eleitorado que nenhum outro líder possível do PSD teria vencido», analisa o semanário Expresso.

«O Homem que ganhou as eleições»

José Sócrates desafia-o para uma campanha pro bono sobre ecologia. Depois, convida-o para almoçar com o secretário-geral do PS. Há pouco tempo em Portugal, o brasileiro Edson Athayde, de 24 anos, vai ao engano. «O chefe dos secretários?», pensa. «Que país estranho…»

«Foi em 1991. Só a meio do almoço percebi que “secretário-geral” é o presidente do partido. Falámos sobre comunicação, marketing político. O [António] Guterres gostou e convidou-me para almoçar de tempos a tempos. Sempre no Conventual, na Praça das Flores. Foram três anos nisto. Tornou-se um amigo, um irmão mais velho.

Ele ouvia muito. Gostava de perguntar. Aí, em ‘94 falou, “queria que fizesse a minha campanha”. [Na publicidade], ligar-se a um partido era um problema. Uns 80% da facturação da Young & Rubicam (Y&R) vinham de clientes ligados ao Estado. Mas não proibiram. Respondi ao PS, “até posso aceitar, mas não recebo”. Não queria ser mandado. E andava entre Barcelona e Madrid [na direcção da Y&R Espanha].

O Guterres pediu-me para ver um tempo de antena e detestei: “Iluminação errada, não tem teleponto, não escreveu a coisa antes. É de fugir. Obrigado, mas não.” No dia seguinte, o [Jorge] Coelho liga-me, “você vai ser o responsável. Contrata quem quiser.”