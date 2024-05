Os campeões do Sporting numa música dos Supporting: os 29 jogadores utilizados por Amorim que ficam na história do clube

Pedro Marques, Paulo Seixas, Luís Piedade e Pedro Branco têm alguns gostos em comum. Por um lado, são amigos. Por outro, adoram música. Acima de tudo, são sócios e fervorosos adeptos do Sporting. Os pontos em conjunto resultaram há mais de uma década, em setembro de 2013, no lançamento de uma banda de rock que se propunha apenas a criar e adaptar temas sobre o clube de Alvalade, algo nunca antes visto no país e provavelmente no mundo. “Força Brutal” foi o primeiro álbum lançado logo no ano seguinte, com as músicas a continuarem a sair com o passar do tempo e a serem mais conhecidas entre o universo leonino.

De forma quase natural, os Supporting tornaram-se expoentes máximos de qualquer festa ou celebração do clube verde e branco e os recentes festejos comemorativos pela conquista do Campeonato no Marquês de Pombal mostraram isso mesmo, não só pela atuação que marcou a noite antes da chegada dos autocarros com jogadores, técnicos, staff, dirigentes e famílias mas também pela forma como todas as músicas eram conhecidas e entoadas pelos milhares de sportinguistas presentes (cerca de 89 mil só dentro do perímetro do Marquês, fora quem estava nas ruas adjacentes e um pouco por todo o trajeto). Foi também por isso que, na hora de fazer as contas dos 29 campeões com Rúben Amorim em 2023/24, a banda foi convidada para atribuir uma música a cada um dos jogadores entre o “Dia de Jogo”, a “Força Brutal” e muitas outras.

1. Antonio Adan, “Se eu nascesse agora”

Aos 37 anos, e a cumprir a quarta temporada no clube, o guarda-redes espanhol que fez a formação no Real Madrid e foi lançado no conjunto principal dos merengues por José Mourinho antes de passagens por Betis e Atl. Madrid teve a época menos conseguida a nível de rendimento mas nem por isso deixou de ser opção de Rúben Amorim, que colocou sempre o foco naquilo que o guardião já tinha feito antes pela equipa. Depois do empate a três frente ao Rio Ave, não foi opção no dérbi pelo Benfica a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e lesionou-se com gravidade num treino quando estava apenas a duas partidas da renovação automática (30). Continua em processo de recuperação a olhar para a final da Taça de Portugal, única prova que ainda não ganhou pelos leões entre os cinco títulos conquistados desde 2020/21.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como será em 2024/25? Em final de contrato, Adán irá reunir com os responsáveis verde e brancos e o cenário de saída poderá estar em cima da mesa, tendo em conta a procura de um novo guarda-redes.