Os problemas técnicos, a liberdade criativa do humor e o risco da autocensura: como a juíza deu a vitória a Joana Marques na ação dos Anjos

“Deve a ação improceder na totalidade“. Bastam estas seis palavras da última frase da decisão do Juízo Central Cível de Lisboa para resumir a derrota no processo movido pelos Anjos contra Joana Marques, por causa de um vídeo satírico publicado nas redes sociais da humorista a propósito da atuação dos irmãos Sérgio e Nelson Rosado no Moto GP, em abril de 2022, pelo qual pediam uma indemnização de mais de um milhão — 1.118.500 euros — por danos patrimoniais e morais.

A interpretação do hino nacional antes da prova no Autódromo Internacional do Algarve tornou-se viral, não pelas melhores razões, e ganhou outra dimensão com a sátira de Joana Marques. A humorista e radialista da Renascença cortou pequenos trechos do vídeo divulgado na Internet, cruzando-o com reações dos jurados do programa Ídolos, do qual fazia parte. O resultado final era uma apreciação negativa da atuação dos músicos, que foi condicionada por problemas técnicos.

A sentença assinada pela juíza Francisca Preto coloca, por agora, um ponto final num dos julgamentos que marcaram a justiça portuguesa este ano e que colocou em debate temas como a liberdade de expressão, os limites do humor e o direito ao bom nome.

A magistrada considerou o vídeo uma “crítica bastante moderada” e que a mesma está protegida pelo direito à liberdade de expressão, não sendo admissível comprimir esse direito com qualquer tipo de “autocensura” face aos potenciais efeitos negativos da divulgação do vídeo nas redes sociais.

Assim, entendeu que não existia um nexo causal entre o vídeo e os efeitos negativos alegados pelos Anjos (e pelas duas empresas associadas na ação cível), pelo que Joana Marques não pode ser responsabilizada pelas consequências. Entre os factos que deu como provados e aqueles que foram classificados como não provados, a juíza apresentou ainda diversos argumentos para fundamentar a decisão de absolver a ré, bem como uma reflexão sobre o humor, o peso de ser figura pública nestas situações ou o risco de uma tentação “mais autoritária” sobre a liberdade de expressão.

O julgamento, que começou no dia 17 de junho e teve a sua última sessão no dia 11 de julho, chega desta forma ao fim.

Porém, o processo pode não ficar por aqui. A defesa dos Anjos expressou o desejo de recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa, embora a decisão final sobre isso esteja ainda nas mãos de Sérgio e Nelson Rosado. Com um recurso, ficará também adiado o pagamento de custas judiciais que a decisão judicial lhes imputou até que haja o trânsito em julgado do processo.

“Algo correu terrivelmente mal” na transmissão

A sentença de Francisca Preto, à qual o Observador teve acesso, declarou entre os factos dados como provados os problemas técnicos que afetaram a transmissão da atuação de Sérgio e Nelson Rosado no dia 24 de abril de 2022, na sua interpretação ‘a capella’ do hino nacional. “Aquando da transmissão televisiva, por rádio e pelos meios digitais da atuação dos 1.º e 2.º Autores [Anjos], ocorreram erros técnicos imputáveis à empresa DORNA, enquanto responsável pela captação do áudio e vídeo e, consequente transmissão/Broadcast, via televisão, rádio e meios digitais”, lê-se.

Por essa razão, a decisão constata que a transmissão da performance dos músicos “não foi fiel à respetiva atuação ao vivo” e reconhece que a própria empresa responsável pela captação assumiu a sua responsabilidade por alguns erros técnicos e “justificam a alteração do som, da melodia e da fonética do Hino Nacional”. Entre os erros identificados destacam-se, por exemplo, a “repetição no sistema sonoro do autódromo” que causa desconforto no som de retorno dos dois cantores ou o atraso na entrada da emissão da atuação, mas não qualquer desafinação.

“Na atuação ao vivo (…) não houve qualquer desafinação, tendo o cantor Nelson Rosado segurado a melodia do princípio ao fim, enquanto o cantor Sérgio Rosado segura a harmonia. Todas as harmonias encaixam perfeitamente na sequência harmónica do Hino Nacional. Em momento algum, o Hino Nacional foi adulterado melódica ou ritmicamente”, refere.