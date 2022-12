No início, era nas promessas que concentrávamos atenções: a série que vai suceder ao maior sucesso dos últimos anos; o maior orçamento de sempre em televisão; as novas temporadas de produções que há muito nos encantavam. Após 12 meses, e com as contas feitas, a balança mostra que o peso que faz a diferença na hora de escolher os episódios a ver está na história e nos protagonistas.

Juntámos jornalistas e críticos que habitualmente escrevem sobre séries no Observador e fizemos as questões habituais em dezembro: que séries mais gostaram de ver? Quais as personagens e os episódios que vos ficam na memória? E que títulos vos deixaram mais desamparados? As respostas mostram algumas tendências — “The White Lotus”, “The Bear” e “Rehearsal”, por exemplo, estiveram em alta rotação e igual consideração. Mas também revelam algumas surpresas.

No meio de tudo isto, a certeza que o streaming mudou hábitos sem pedir licença aos velhos hábitos. Mas também a dúvida: até que ponto a quantidade de plataformas disponíveis entre nós terá futuro sólido? E não será hora de começar a rever alguns métodos de produção e decisão? A quantidade não garante a saúde do negócio e o “passa-a-palavra” pode muito bem ser a melhor forma de transformar conteúdos menos mediáticos em fenómenos de popularidade.

Alexandre Borges

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.