Os suspensórios do Mendes, a montra final e "um beijo à dona Elisa": um dia nas gravações do "Preço Certo"

O programa começa então com uma ovação ao ex-Gordo e tudo parece simultaneamente ensaiado e genuíno. Os concorrentes falam ao telemóvel e conversam entre si, os operadores de câmara circulam despreocupadamente pelo estúdio, parecendo não prestar atenção à imagem que captam, enquanto as assistentes — a Teresa e a célebre Lenka — surgem pela lateral do estúdio, acenando aos espectadores. Mal o Mendes entra em palco, começa a abanar a cintura e soltam-se-lhe os suspensórios. Não é preciso grande argúcia para percebermos que os erros, se não fazem parte do guião, são pelo menos nele incorporados como bem-feitorias. Se os operadores de câmara não temem cair é porque, longe de constituir motivo de embaraço, a queda seria uma generosa oferta a uma dinâmica que vive do imprevisto. Mas dizia eu: os suspensórios soltam-se levemente, a régie põe a música do Benny Hill a servir de fundo e o Mendes logo os despe, deixando-os a pairar em frente às calças como se nada tivesse acontecido.

Tudo isto parece apontar para uma ideia de entretenimento avessa à que rege a televisão, por exemplo. Tudo o que tendemos a associar a conceitos vagos como profissionalismo é aqui deitado sistematicamente pela janela. Tudo o que seja maquinal e planeado constitui apenas a primeira camada sobre a qual depois o programa se construirá. Achar que os telespectadores ligam religiosamente a televisão às sete da tarde na RTP1 para assistir aos jogos, há décadas iguais, do Preço Certo seria o mesmo que acharmos que as centenas de emigrantes que todos os verões atravessam a Península Ibérica percorrem estes milhares de quilómetros em busca de paisagens verdejantes ou pequenos-almoços mais baratos. Mas já cá voltaremos.

Frigoríficos, trotinetes e uma frigideira a 35 euros

Entretanto, entra no estúdio o Marinho, o terceiro assistente do Mendes. Traz calças brancas e uma camisa estridente que lhe merece alguns piropos dos operadores de câmara. Chega ainda a apertar o cinto das calças. Um membro do público — que lhe fala como se se conhecessem desde a infância só porque há décadas o Marinho, enquanto vai apontando para monumentais arcas frigoríficas e divertidas trotinetas a motor, acompanha a solidão daquele homem — repreende-o por estar atrasado e diz-lhe que assim o patrão vai cortar no ordenado. O Marinho sorri e distribui apertos de mão.

Em palco, uma concorrente pousa em cima da mesa um saco de compras do Lidl, sem que ninguém pareça minimamente preocupado com a publicidade grátis que assim vai sendo feita em horário nobre. Por motivos que me escapam, o Mendes tem agora o que me parece ser um colar de telefone pendurado nas orelhas. Na plateia, o senhor Ramiro traz a placa com o nome colada do avesso sobre a sua camisa axadrezada, o senhor Mestre faz uma videochamada para alguém, a dona Fernanda e o senhor João discutem porque o senhor João foi incapaz de deixar passar que a frigideira sempre custava 35 euros, como ele estava cheio de dizer. A dona Joana encolhe os ombros, sacode com a mão a teimosia do marido e desvia o olhar para o Marinho, agora encostado a um incrível medidor de tensão. Um técnico de som provoca o João, perguntando-lhe se ele se fica.