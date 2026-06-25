"Patrocínio": uma lição riquíssima de "reality TV"

Será que podemos falar em Keeping Up with the Patrocínio? Como dizem os jovens, não estava no meu bingo de 2026 que a Prime Video ficasse trending com uma série estrelada pelas irmãs mais famosas do Restelo. Já não ficava tão surpreendida com betos desde que vi o Chicão na televisão nacional a defender o direito à paz, o pão, habitação, saúde, educação. E isto tendo em conta que as primeiras abordagens da Prime a este tipo de conteúdo, em Portugal, foram meio que um flop, para não dizer um flop completo.

Inicialmente, com Maria, que documenta a vida e obra de Maria Cerqueira Gomes (e fica aqui a sentida vénia a quem fez a edição de conteúdo e conseguiu espremer 64 minutos a partir de uma mão cheinha de nada). A segunda tentativa deu-se com Carol Patrocínio, sobre a mais mediática das irmãs que agora protagonizam a nova produção, onde atingimos uma estonteante hora e catorze de Carolina a ir a sítios. Uma coisa tem de ser dita: a protagonista é honesta com o espectador, ou honestíssima como se diz em patrocinês. Nos primeiros minutos do documentário anuncia que a sua vida é “um conjunto de pequenas situações corriqueiras” e que não faz “nada de especial”. E é isso que acontece nesta longa-metragem documental sobre a apresentadora de What’s Up (não garanto que tenha escrito isto sem me rir).

Então, o que é que mudou entre Carol Patrocínio, a primeira bola para o pinhal, e Patrocínio, uma série que pode ser considerada um poker, usando futebolês (porque estamos na época dele)? É uma equação de quantidade igual a qualidade? Isto à meia dúzia de manas pode não ser mais barato, mas é melhor negócio? Não só, mas também. Facto é que no documentário inicial sobre Carolina, a coisa só começa a ganhar vida quando o clã se junta à mesa e dá-se o já histórico conflito sobre a ocupação da casa do Martinhal no verão. Achavam que elas tinham uma vida fácil? Nem pensar. Como diz Nuno Santana, dono do Praia (adoro um restaurante com petit nom) e marido da primogénita Mariana: “Ninguém partilha o esforço e a caminhada. As pessoas partilham a taça”. Não sei bem de que taça ele está a falar, mas deve conter um vinho estupendo e fresquíssimo.

[o trailer de “Patrocínio”:]

Patrocínio divide os holofotes entre as quatro irmãs: Mariana, Carolina, Inês e Rita. Num segundo plano, temos as irmãs Vicky e Monika, fruto do segundo casamento da mãe, Teresa Vieira de Almeida (que merecia ser canonizada), com Mark Jacobi (alemão que veio trabalhar para a Expo 98, nunca mais voltou e tem um sotaque adorável). As duas mais novas não contam bem para o campeonato e parece-me que estão lindamente com isso, porque estão ocupadas a viver a vida delas. Um disparate, eu sei. A certa altura, Carolina diz que as pessoas acham que elas são todas iguais e não é verdade. E de facto, não é. O que Carolina não percebe é que, deste nosso ponto de vista, não as conseguimos distinguir a média distância. É um fenómeno relativamente comum. Não é preconceito, são os nossos olhos que não estão preparados para distinguir duas mulheres com um biquini da Canté e uma almofada desproporcional no areal dos Salgados.

Ironias de pobre à parte, fica de facto claro que as irmãs são seres individuais com características próprias, assim como os seus plus one, desde que vistas mais de perto. E é isso que esta série faz em comparação com o produto seminal. Sem exposição extra, esta série não fazia sentido. À produtora que conseguiu convencer esta família desta condição, os meus parabéns.

Carolina é a estrela da companhia, a diplomata e a relativizadora. Talvez por estar mais exposta a espécimes não-betos, parece ter uma melhor noção do que se passa fora da bolha. A Carolina é casada com um urso, perdão, com o Gonçalo Uva. O “Gon” já foi um lobo, quando tem a mulher no colo é um carneiro e acha que pode rugir na cara da sogra como um leão. Inês é a intelectual da família, ou pelo menos está convencida disso, combate o narcotráfico e é “fanática pelo Churchill”, pelo que tem um busto dele na sala e em adolescente tinha um poster gigante do ex-primeiro ministro britânico com cara de pavlova na porta do quarto. Nem vou acrescentar nada, porque se melhorar, estraga. Inês namora com um professor de padel chamado João e que é o típico “entra mudo, sai calado”. Não vou acrescentar nada, porque não há nada para acrescentar.