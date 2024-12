PCP culpou "ofensiva anticomunista" durante todo o congresso, mas também se deitou no divã

Mas Raimundo prosseguiria com a definição dos objetivos internos concretos, necessários se o PCP quer conseguir fazer essa captação de eleitorado: o partido quer dar mais responsabilidade aos militantes e hoje diz ter “1042 novos quadros responsabilizados”, ainda que seja preciso “mais” (o novo objetivo são mais mil quadros). “Temos consciência das nossas dificuldades, certamente não faremos sempre tudo bem, e estamos longe de enterrar a cabeça na areia. É partindo da realidade partidária que temos e não da que gostaríamos de ter, que tomamos as medidas que se impõem”, reconheceu Raimundo.

Na entrevista ao Observador já citada, João Ferreira explorou as “insuficiências” do partido: é preciso uma maior “ligação” às massas, sobretudo quando esta é mediada por meios que “nem sempre transmitem uma imagem fiel do que é o PCP”. Ou seja, é preciso “garantir essa ligação a partir daquilo que só depende do PCP. Uma ligação não mediada, mas mais imediata e próxima”. O dirigente falava ao Observador da necessidade de enraizamento junto dos trabalhadores que o PCP admite “não conseguir fazer com a organização que tem neste momento”, daí estar a tentar apostar não só no recrutamento mas também na partilha de responsabilidades pelos seus quadros.

“O PCP conseguiu apesar de tudo progressos no recrutamento nestes quatro anos”, ainda que no saldo total não tenham compensado as saídas e mortes de militantes. “As pessoas entraram mesmo num período muito difícil”, registou João Ferreira — dentro do partido há quem diga mesmo que, dado o clima atual e as “deturpações” sobre as posições do PCP, é até difícil perceber como é que há jovens que continuam a querer aderir ao partido. “Precisamos de os responsabilizar, de envolvê-los na vida do partido, de lhes dar uma tarefa e transformar em quadros”, reforçou João Ferreira. “Esse é um desafio a que ainda não respondemos na sua plenitude. Reconhecemos que nesta área é muito aquilo que temos de fazer”.

Curiosamente, a ideia de responsabilizar e envolver toda a gente faz lembrar um episódio que o ex-deputado Miguel Tiago contava ao Observador, para um perfil do então novo secretário-geral, sobre o estilo de liderança de Paulo Raimundo: quando estava a gerir voluntários na Festa do Avante, Raimundo ensinou-lhe que tinha de distribuir tarefas por todos, “inventando nem que não fizessem falta”, para lhe dar uma lição sobre gerir pessoas e gerir o partido: “O mais importante era que todos os camaradas percebessem que estavam a ser úteis e a trabalhar, não a sentirem-se sem tarefas. É uma lição, até na gestão de uma empresa, de equipas”.