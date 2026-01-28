Pedro Burmester: "Não há pianista que não veja Bach como uma espécie de Monte Evereste"

De Glenn Gould às leituras coreográficas, como a de Anne Teresa De Keersmaeker, as Variações Goldberg continuam a gerar novas propostas. O que é que esta obra tem que lhe permite atravessar linguagens tão diferentes sem se esgotar?

Pode haver muitas respostas a essa pergunta, mas nenhuma consegue explicar cabalmente porque é que esta música vive para sempre, e com a mesma força. Eu conseguia ouvir Bach de manhã à noite durante 365 dias sem nunca me sentir cansado. Mas é curioso que as Variações em concreto tenham uma particularidade que muitas outras obras barrocas para tecla não têm. A maior parte da música barroca para tecla — pensemos, por exemplo, nos Prelúdios e Fugas — organiza-se de forma muito clara: há um prelúdio e há uma fuga. É verdade que, se ouvirmos todos, são extraordinariamente variados, mas há ali um exercício formal muito definido, quase um laboratório musical. Depois temos as suítes francesas, inglesas, as próprias Partitas: conjuntos de danças que seguem um padrão relativamente estável. A música barroca, em geral, não explora aquilo que mais tarde o classicismo e o romantismo levarão ao limite, que é a ideia de drama, de contraste interno. Cada peça barroca tende a ter uma unidade própria; não há, dentro de cada uma, um percurso dramático no sentido clássico: uma tese, uma antítese e uma síntese, como acontece mais tarde com a forma das sonatas e outras evoluções da linguagem musical.

Mas há algo de extraordinariamente moderno nas Variações Goldberg.

As Goldberg, não nos esqueçamos, são trinta peças, mais o tema apresentado duas vezes – no início e no fim –, ou seja, trinta e duas peças de uma variedade enorme. E é isso que são, no fundo, as variações. O tema inicial tão maravilhoso, de uma simplicidade quase desarmante, e de uma beleza imensa, nunca mais volta a aparecer até ao final. O que importa é que ele estabelece ali uma base de extraordinária simplicidade. Mas Bach não varia a melodia. O que ele faz é usar sempre a mesma estrutura: dezasseis mais dezasseis compassos. Quase todas as variações, creio que com uma ou duas exceções, têm trinta e dois compassos. Usa a mesma linha de baixo, a mesma estrutura harmónica. Ou seja, ele impõe a si próprio regras muito estritas, quase uma prisão. E, no entanto, escreve trinta peças em que nenhuma é igual à outra. Umas são fugas, outras são gigas, umas são tristes, outras alegres, umas melancólicas, outras luminosas. E é nessa diversidade, construída a partir de um conjunto de regras absolutamente rigorosas, que reside talvez uma das razões pelas quais esta música continua a atravessar linguagens e a renovar-se sem nunca se esgotar.

O escritor Valter Hugo Mãe descreveu a Variação XXV como “morredoira”, quase suspensa no tempo. Quando toca estas variações, o que é que sente?

É uma questão difícil. Onde começa o sentir, e até que ponto o sentir influência a interpretação? Em princípio, partimos para a interpretação de uma obra tentando encontrar razões racionais, analíticas, que nos orientem. Qual o tempo a escolher, quais as articulações, qual o carácter. Procuramos justificações na própria obra para a executar de determinada maneira. E é assim que temos de proceder, como profissionais intérpretes. Mas, depois, há uma frase do Brendel em que ele diz “não interfira com a intuição”. Interferir com aquilo que sentimos intuitivamente acaba por destruir a música. No fundo, é aquilo que sentimos ou intuímos que está certo para nós, para a nossa relação com a obra. Claro que quem ouve, critica ou aprecia pode ter outra leitura, mas tento sempre deixar fluir esse lado intuitivo. Nas vezes em que toquei as Goldberg nesta nova viagem procurei sempre variar. Muitas vezes, as condições acústicas mudam, e isso obriga a uma adaptação: tocar num espaço com reverberação longa, por exemplo, obriga a tocar mais devagar. E ao tocar mais devagar, a ligação entre uma nota e outra, muda completamente a relação musical. Portanto, cada vez tenho mais perguntas e menos respostas, para dizer a verdade.

Este concerto é o fechar de um ciclo? Assusta-o de alguma maneira?

Não me assusto com o fim, porque é o fim que dá, no fundo, sentido ao que aconteceu antes. Se fôssemos eternos, a vida não faria sentido. Imagine viver para sempre, seria quase um castigo. O facto de haver um fim é, de certa forma, bom. Seja o fim de um ciclo, seja o fim da vida, seja o fim do que for, o fim dá conclusão, encerra.

São já cinco décadas como intérprete. Na vida de um pianista há espaço para refletir ou essa reflexão só chega quando o corpo começa a impor limites?

É raro, especialmente para os pianistas. Noutros instrumentos, torna-se praticamente impossível. Os violinistas, por exemplo, muitas vezes têm de parar mais cedo, porque o ouvido perde agudos e deixam de perceber se estão a tocar afinado ou não. Nos pianistas, isso é muito menos frequente. Talvez o Brendel seja um caso quase único, quando disse “vou parar porque a partir daqui já não consigo estar ao nível que quero”. Estou curioso para ver o que fará [Grigory] Sokolov. É um perfeccionista quase doente. Quando o corpo começar a falhar, tocará coisas mais simples ou vai parar? Veremos. Eu não tenho um plano definido. Tenho várias possibilidades. Uma delas, se for viável financeiramente, seria dedicar-me ao piano-forte e tocar repertório de Mozart, Beethoven e Schubert, por exemplo. O piano-forte é relativamente mais simples e exige menos fisicamente do que o piano moderno. Outra hipótese seria deixar de tocar e fazer outra coisa da vida. A música faz-me falta, mas acho que conseguiria viver sem a tocar.