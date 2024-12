Qual é o melhor Plano para o seu dinheiro?

Agora que conhece a Maria e o João, com qual deles se identifica mais? Para o ajudar a tomar a melhor decisão, o ActivoBank criou o Quiz AB. Em apenas alguns minutos, consegue descobrir o melhor Plano AB para si, chame-se Maria, João ou Euclides.

Simplifique, a sua vida merece um plano

Não deixe que as incertezas financeiras o impeçam de viver a vida ao máximo. Com os Planos AB do ActivoBank, terá a simplicidade, eficiência, segurança e vantagens exclusivas que precisa para aproveitar cada momento com tranquilidade, como a Maria e o João.

Vantagens para todos os clientes

Independentemente do Plano AB escolhido, todos os clientes podem aproveitar a abertura de conta com depósito mínimo inicial de 100€ (ou 0€ na abertura via digital) e a campanha de isenção da comissão de manutenção de conta pacote durante 3 meses (válida de 21/10/2024 a 21/01/2025).

E mesmo depois da campanha, as vantagens não terminam, porque no ActivoBank, não tem comissão de manutenção de conta nem paga comissões de disponibilização no Cartão de Crédito ou Débito.

Além disso, o ActivoBank disponibiliza uma Linha de Apoio a Clientes dedicada para esclarecer qualquer dúvida ou questão.

Simplifique a sua vida financeira com os Planos AB do ActivoBank e desfrute das vantagens exclusivas que melhor se adaptam a si. Informe-se junto do ActivoBank ou deixe-se inspirar pela simplicidade e facilidade do site do ActivoBank.

Saiba mais em Saber Activo