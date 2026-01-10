"Quantos tiveram tamanha ousadia?": cem anos de Júlio Pomar, construtor da História da Arte

Começou a pintar na década de 40 do século passado e só abandonou as telas no ano em que morreu, 2018 (a 22 de maio, aos 92 anos). Mais de 70 anos de carreira que traduziram uma ousadia constante em torno da arte da pintura e do desenho, tendo a(s) cor(es) por companhia e todos os espíritos animais e humanos à volta para poder inventar e copiar, trocar, substituir, usar e deitar fora. Foi um dos nomes mais sonantes da arte portuguesa e inscreve-se na galeria dos que ficam para sempre. A obra e o homem confundem-se, mas será a primeira a sobrevivente. Alvo de estudo, investigação e sistematização arquivística, Pomar, ou melhor, o legado Pomar está vivo e recomenda-se.

Comercialmente, a sua cotação mantém-se, está estável e em alta desde que, em 2015, O Almoço do Trolha (1946-50), o mais célebre dos seus quadros, atingiu o valor máximo para uma peça de Pomar, €350 mil. A compra foi feita pela família de Manuel de Brito, o seu mais fiel colecionador, amigo e galerista de sempre. A venda foi um dos primeiros atos da família de Manuel Torres, que o adquirira nos anos 50 por cinco contos (€25 de hoje) e o pagara ao amigo pintor a prestações. A promessa de compra e venda existia há muito e estava assente que só aconteceria depois da morte do proprietário original. Tinham passado dez anos sobre a morte do proprietário final.

A história é agora contada ao Observador pela viúva de Manuel de Brito, Arlete Silva, a curadora e responsável pela homenagem que agora marca a celebração dos cem anos do nascimento de Júlio Pomar na forma de uma exposição, Júlio Pomar na Coleção Manuel de Brito, no Centro de Arte Manuel de Brito, ao Campo Grande, em Lisboa, e que reúne quase 30 pinturas do artista, além de desenhos, bibliografia, fotografias, catálogos e memorabilia vária. O quadro, que exibe a imponência do neorrealismo português de que Pomar foi exímio executante e do qual se veio a distanciar totalmente, está exposto na mostra e serve ainda como chamariz para uma obra feita de ruturas, “cambalhotas” e piruetas artísticas que pautaram o percurso de Júlio Pomar, sempre distante e alheio à aceitação ou à rejeição.