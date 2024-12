Samuel Úria: "Citar a Bíblia é um incómodo. A ideia antiga de amar o nosso inimigo é a mais punk rock que existe"

Que tipo de discos?

Alguns bons, tipo Nat King Cole, que ainda ouço, e depois coisas tipo Hit Parade. O meu pai também gostava muito de ter boas aparelhagens, o lado “cromo” do som. Comprava os discos para ver se soavam bem. Então cresci assim, com discos e instrumentos musicais em casa. Às vezes a abundância até nos reprime. Hoje safo-me a tocar teclados, mas não é o meu instrumento de eleição e quase nunca arrisco tocá-los ao vivo, porque era o instrumento que a minha mãe tocava e ensinava. Ainda toca bem e lê a pauta, que é uma coisa que eu não faço.

Não sabes ler uma pauta?

Sei ler, mas não com destreza. Para a minha mãe é como ler um livro. A maneira como a música me conquistou foi quando a minha irmã, dois anos mais velha, comprou uma guitarra. Comecei a mexer e de repente a guitarra clássica começou a servir para tocar as bandas barulhentas que eu ouvia na adolescência. Estão agora a fazer 30 anos os “unplugged” da MTV [série de álbuns acústicos gravados ao vivo].

O dos Nirvana, por exemplo.

Aprendi a tocar a guitarra a ouvir o “unplugged” dos Nirvana.

Aquele início do Come as You Are.

Foi mesmo assim. Deve ter sido a minha principal escola de música.

Vem daí a ideia dos “órfãos de causas” da Era de Ouro? O Kurt Coabin estava muito zangado, muito deprimido.

Era a teenage angst.

Mas aquilo não tinha um alvo que não fosse ele próprio.

O lado mais taciturno dos anos 90 é uma desilusão interior, a minha insuficiência em relação ao mundo. O pós-punk e as influências góticas e depois o grunge, etc., não são a mesma luta suja do punk dos anos 70, que era político e panfletário. As bandas femininas de Seattle até tinham mais isso do que as masculinas.

Havia o Riot Grrrl.

Eu até lhe chamo um proto-feminismo, porque tem mais a ver com o feminismo de hoje e não com a transversalidade do feminismo sufragista que vinha de trás. As mulheres estavam muito mais à frente nesse lado contestatário.

[o vídeo da canção que dá título ao disco:]

E tu identificas-te mais com essa luta interior dos anos 90 ou com o lado social da música?

Acho que é uma bela mistura. Dos anos 90 fica-me um lado estético. Essa taciturnidade não estava só nas letras, mas também nas harmonias, na sequência de acordes. Durante muitos anos, de cada vez que começava a escrever uma canção, tocava sempre dois acordes dos Nirvana, que são uma sequência que tanto nos leva para alguém que está deprimido num quarto escuro, como a saltar para cima de uma bateria, a espetar-se nos ferros dos pratos da bateria, a sangrar e a partir-se todo. Mesmo quando faço coisas que parecem não ter nada a ver, tenho presente que é essa a minha escola de música e também a minha escola de querer fazer canções.

Quer isso dizer que és totalmente autodidata?

Tive duas aulas de guitarra, em que aprendi dois acordes, e tive para aí três ou quatro aulas com a minha mãe, em que aprendi também dois acordes no teclado. Mas a relação entre os dois acordes que eu aprendi na guitarra e os dois acordes que eu aprendi no teclado fizeram-me aprender todos os acordes que me apetece fazer. Também me ajudou muito, no final dos anos 90, ter uma banda com amigos, que era muito exigente em termos técnicos, com ecos de jazz, de drum and bass e de trip-hop, mas sem eletrónica. Eu nem usava os pedais da guitarra. Era muito melhor guitarrista do que sou agora. Depois percebi que a destreza e o virtuosismo não favoreciam aquilo que eu queria fazer enquanto escritor de canções.

E o que é que querias fazer enquanto escritor de canções?

Ser muito mais direto. A parte instrumental inicial estar completamente despida de artifício. Aquilo que tem de sobressair na canção e que depende do instrumento, tem de ser um ambiente, tem de ser uma ideia, tem de ser uma emoção, mais do que propriamente um adorno, e isso desligou-me de querer tocar coisas complicadas na guitarra.

Voltando a esta ideia da fé, as tuas letras estão pejadas de referências bíblicas. Era importante para ti juntar estas duas coisas, a música e a religião?

Admito que o seja. Por outro lado, é uma vantagem tremenda ter esse manancial literário, simbólico, porque essas partes de matriz religiosa, até bíblica, são as mesmas que fazem parte do espólio dos maiores cantautores anglo-saxónicos, de países muito mais enraizados no protestantismo – e o protestantismo está muito ligado à palavra – ou até no judaísmo — que está muito ligado à parte cerimonial das repetições. Tudo isto faz parte dos recursos dos artistas que eu mais admiro.

Que artistas são esses?

O [Bob] Dylan, o [Leonard] Cohen, o Nick Cave, o Elvis [Presley], o Johnny Cash, o Tom Waits. Quase todos os que importam.

E em Portugal, citar a bíblia numa canção rock não é uma coisa mal vista?

Sim, é coisa mal vista. Às vezes há uma ideia tão laicizante daquilo que deve ser a expressão popular da música…

Como lidaste com isso?

Com a maior das naturalidades, mas também com uma vantagem, que é, eu posso estar a dizer a coisa mais ordeira, às vezes até conservadora e pacífica, e o tipo de expressão que eu escolho, no país em que o faço, torna essa expressão revolucionária e punk rock.