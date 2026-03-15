"Se não pertencemos a lado nenhum, o que nos resta?" A "Melancolia de Classe" de Cynthia Cruz

A grande maioria dos insultos atirados a Amy Winehouse eram dirigidos à classe de onde provinha. Se tivesse cedido ao estatuto de classe média que a fama lhe granjeava, a opinião pública tê-la-ia amado. Mas a cantora recusou sempre ceder. Era filha dos subúrbios de Londres, o pai conduzia um táxi pela cidade e as letras das suas canções não escondiam os medos, as desilusões e, principalmente, as inseguranças que viviam agarradas à sua condição de classe trabalhadora.

Para a malograda cantora britânica, que morreu aos 27 anos por intoxicação alcoólica, o corpo foi o veículo que encontrou para recusar o sistema. Dizer não à comida foi dizer não ao mundo. Assim como o foram o álcool e as drogas. Sem ancas, sem seios, sem carne — os amigos diziam que Winehouse tinha uma figura de boneca de porcelana, que podia partir-se a qualquer momento —, o seu corpo serviu para barrar o mundo e criar um espaço alternativo interno, fazendo com que o desejo, a libido, ficasse sob compressão, como uma bomba à espera de rebentar.

Também a dança frenética do vocalista Ian Curtis, que vemos nos videoclips dos singles e imagens de concertos da banda britânica Joy Division, e que se suicidou aos 23 anos, não tinha a ver com estilo ou sensualidade, mas com espasmos, expressão de quão comprimida a sua libido se encontrava. Os espasmos de Curtis e a anorexia de Winehouse foram as formas que ambos encontraram para mostrar a sua raiva ao mundo, enredados num abismo autodestrutivo que acabou com as suas vidas. Aquilo a que Freud chamou de pulsão para a morte, para a destruição, foi levada, no caso de ambos, ao extremo.

▲ A capa de "Melancolia de Classe", de Cynthia Cruz, na edição portuguesa da Zigurate, com tradução de Maria do Carmo Figueira

Todo este olhar é apresentado pela escritora e poeta norte-americana Cynthia Cruz em Melancolia de Classe (ed. Zigurate), um conjunto de ensaios previamente publicados e reunidos entretanto em livro. Também ela pertencente à classe trabalhadora, mistura no livro autobiografia e ensaio, secundados por referências teóricas (filosofia, ciência política, sociologia) e artísticas (literárias, musicais). Todos — Curtis, Winehouse, assim como Paul Weller dos The Jam e The Style Council, o escritor Mark Fisher, o cantor Bruce Springsteen, Mark Linkous da banda Sparklehorse ou David Berman dos Silver Jews — sentiam, como ela própria, afirma Cruz, melancolia, um sentimento de “nem-nem”: de já não pertencerem à classe trabalhadora, mas nunca se sentirem da classe média. Uns arranjaram forma de sobreviver, outros não, como foram os casos, à semelhança de Ian Curtis, de Fisher, Linkous e Berman.

“Numa sessão de psicanálise, disse ao meu psicanalista que tinha tendência para a melancolia. Ao que ele me respondeu que estes ensaios que tinha escrito sobre o assunto falam sobre raiva”, conta Cynthia Cruz numa entrevista dada ao Observador por videochamada, a partir do seu apartamento em Nova Iorque. “Fiquei completamente em choque. Li os ensaios muitas vezes. Transformei-os em livro e ensinei-os aos meus alunos. Apercebi-me naquele momento que, quando não se lida com a raiva, ela transforma-se em melancolia.”

O livro começa por descrever uma sensação de não-pertença por parte da própria autora quando era adolescente, depois de confrontada por uma colega de escola: não sentia ela vergonha por o pai ser um vendedor — precário — de carros. Ainda por cima, tinha ascendência mexicana. O corte com o mundo exterior começou aí. O estilo de roupa que Cruz usava — estratégico, peças de linhas simples, clássicas e de cores básicas, para não denunciarem que eram compradas num armazém de vendas em segunda mão — a par da música que ouvia, foram o que a manteve viva durante todos aqueles anos, diz no livro. Contava os minutos para sair das aulas e fugir ao bullying para se fechar no quarto a ouvir música até adormecer. Tal como Winehouse, a anorexia foi a forma que encontrou de moldar o corpo ao seu estado de espírito, proporcionando-lhe um mundo alternativo no qual pudesse existir.