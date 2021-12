Seis interrogatórios e um encontro secreto. O frente a frente que durou meses entre Otelo e um juiz

Do outro lado estava o juiz de instrução criminal Martinho Almeida Cruz. Tinha 35 anos quando o processo lhe foi atribuído por sorteio e andava na época a fazer exames com o objetivo de suspender a sua carreira de magistrado e ir para França estudar Direito Europeu. No meio judicial definiam-no como um juiz da esquerda radical e havia até quem o colasse ao Otelismo. Mas o magistrado garante ao Observador que isso não é verdade: já antes do 25 de Abril era, sim, “um velho trotskista”. No final dos dois processos das FP-25 que conduziria, acabou por ser colocado em Bruxelas por razões de segurança. De volta a Portugal para ser desembargador no Tribunal da Relação, foi jubilado por invalidez: um atestado garantia que sofria de stress pós-traumático.

Naquele dia 20 de junho de 1984, Almeida Cruz já interrogara parte dos presos das FP-25 e tinha ido a casa apenas tomar banho e mudar de fato. Mal fora à cama quando Otelo apareceu à sua frente. Isso não era um problema: os últimos anos tinham-no habituado a estar acordado até tarde e a levantar-se cedo. “Eu sempre fui, e sou ainda, um amante das coisas boas, sou um ‘gastrónomozinho’, adoro comer, gosto muito da noite, era onde me encontrava com os amigos e com as amigas”, conta o juiz ao Observador mais de trinta anos depois.

As 24 horas anteriores tinham sido uma maratona de interrogatórios. Um total de 400 polícias, entre PJ, PSP e GNR, tinham aproveitado o nascer do sol para deter cerca de 80 suspeitos de integrarem as FP-25 de Abril, naquela que ficou conhecida como Operação Orion. Para o juiz, as conversas com os suspeitos até estavam a correr relativamente bem. “Uns melhores e outros piores: malcriados, bem educados”, lê-se no documento onde constam as memórias que na altura ditou para um gravador.

À medida que ia ouvindo os suspeitos, o magistrado percebeu que faltava um pequeno grupo que ninguém tinha ousado deter. Já passava da meia-noite quando Almeida Cruz se virou para o coordenador da Polícia Judiciária responsável pelo caso, António Coutinho, e ordenou: “Vamos passar mandados de captura para os dirigentes desta coisa. Agora… tratam vocês. Quero esses fulanos aqui todos amanhã. Ninguém vai saber nada disto!”. O juiz recorda ao Observador: “Fomos nós próprios, eu e ele, que passámos os mandados, os dobrámos, metemos em envelopes e fechámos. Eu disse-lhe: ‘Convoque o pessoal todo para esta coisa, mas não quero que ninguém saiba o que vai fazer’.” Só de manhã os polícias descobriram o motivo da convocatória.

Entre os “fulanos” que o juiz queria ver no edifício logo no dia seguinte estava Otelo Saraiva de Carvalho — a casa do militar, em Oeiras, integrava os alvos em cujas portas a polícia bateu, embora nessa altura não houvesse ainda qualquer mandado de detenção em seu nome.

Nessa manhã de 19 de junho, o toque insistente da campainha não foi suficiente para acordá-lo. Foi a sogra de Otelo quem abriu a porta de casa e se deparou com dois elementos da Polícia Judiciária. Virou costas, fechou a porta e correu na direção do quarto para chamar o genro. Atordoado, Otelo fez questão de ainda ir passar a cara por água — mas, segundo relata no seu livro, manteve-se de pijama para não prolongar a espera dos polícias.

[Veja neste vídeo a reconstituição das buscas na casa de Otelo Saraiva de Carvalho:]

Meses antes, como admitiu depois à RTP, os colegas militares que tinham informações dos serviços secretos (à data DINFO) já o tinham avisado de que poderiam vir atrás dele por causa das FP-25. Por isso, antes de abrir a porta, Otelo ainda olhou para uma pasta que tinha no corredor e pensou nos dois cadernos que lá guardava, onde apontava tudo sobre a organização que daria origem à FUP, a que chamou Projeto Global. “Acabei por decidir deixá-los onde estavam, já que nada do que neles se encontrava escrito podia ser abrangido num âmbito conspiratório ou de suspeição, muito menos numa possível ligação à organização FP-25”, escreveu mais tarde em “Acusação e Defesa em Monsanto”.