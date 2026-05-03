Portugal e as FP-25 de Abril: a cumplicidade por outros meios

Patria, de Fernando Aramburu, é um dos grandes livros da literatura mundial das últimas décadas, e foi adaptado para televisão (HBO) por Aitor Gabilondo. O romance, bem como a série televisiva, centra-se numa pequena localidade do País Basco, onde duas famílias, em tempos inseparáveis, acabam destruídas quando a ETA surge nas vidas de ambas. De um lado, a viúva de um empresário assassinado por se ter recusado a ceder à extorsão do imposto revolucionário; do outro, a mãe de um jovem terrorista. Ao longo de décadas, por entre silêncios e culpas, a narrativa de Aramburu vai desenhando um retrato intimista de uma comunidade dividida pelo medo, a pressão social e a ideologia. É uma obra sobre a impossibilidade de esquecer, a dificuldade de perdoar, o peso persistente da violência na vida dos que ficam, construída sobre vários pontos de vista: o das vítimas, o dos terroristas, o dos cúmplices sociais, muitas vezes também eles vítimas, de certo modo. A sensação, porém, não é a da ambiguidade, mesmo que todos os lados da trama sejam humanizados, mesmo que não haja um pingo de caricaturas fáceis. Não se trata de uma posição moralmente equidistante. Ali o assassinato político é apresentado como injustificado e injustificável; o sofrimento das vítimas é central e persistente; a culpa, o silêncio e a cobardia social são criticadas. Há empatia pelos indivíduos, é certo, mas não há tolerância para com a violência. É por isso que o livro é um clássico desde que conheceu a luz do dia; é por isso, e não só, que a série televisiva é memorável.

Projecto Global, o filme de Ivo M. Ferreira, que estreou nas salas de cinema no passado dia 23 de Abril, foi anunciado pelo realizador como um “exercício deliberado de ambiguidade moral”. Supus que Ivo M. Ferreira tivesse tentado um Patria, o que não seria uma inovação na tradição estética e intelectual que procura um olhar sobre a violência política através de uma lente de duplicidade, atendível e legítima, na medida em que a arte vive da tensão, da complexidade, da recusa de simplificações. Mas, para alcançar a ambiguidade, seria essencial que se exibissem ambos os lados de um conflito. Compreendi posteriormente que a ambiguidade pretendida se destinava exclusivamente aos terroristas.

Um dos traços mais evidentes em Projecto Global é a ausência quase absoluta de vítimas. A que surge individualmente, isto é, exceptuando o episódio algo confuso (embora superiormente filmado) do assalto ao banco, reporta ao caso de Rogério Canha e Sá. No filme, dois operacionais das FP-25 de Abril aguardam a chegada de um alvo a abater. Os dois discutem acerca da natureza do homem que deviam matar, um residente nos subúrbios de Lisboa, que regressa do trabalho de autocarro. A vítima real, Canha e Sá, vivia de facto num bairro suburbano e foi assassinado na paragem de autocarros. Tinha, porém, um contexto particular: vivia num apartamento diminuto com a mulher e a mãe, e tinha um filho desempregado e outro em situação laboral precária. Canha e Sá tinha sido nomeado gestor da Gelmar, uma empresa, como tantas, em dificuldades financeiras, que tentava recuperar. As FP-25 referiram-se a ele como “um zeloso agente da política da burguesia, um testa-de-ferro do capital/governos”. Sucede que, no filme, a vítima, esta ou outras, não têm um enquadramento pessoal, ao contrário do que sucede com o caso dos operacionais intervenientes na trama.

[o trailer do filme “Projecto Global”:]

O filme traz-nos, de facto, um contexto, mas sempre do terrorismo. Nas primeiras cenas, assiste-se a um suicídio, um operário que se enforca com uma placa onde se lia algo como “prefiro morrer a ver os meus filhos com fome”. Um dos terroristas é irmão do morto, o que parece uma boa razão para a sua radicalização. Pouco depois, num diálogo menciona-se a necessidade de resposta à violência da extrema-direita. E ao longo do filme sucedem-se os exemplos: um polícia mau que consome cocaína e se move por razões pessoais contra a organização; um polícia bom que revela sinais de compreensão pelas razões dos terroristas, embora sugira que se dediquem a não cometer crimes, e que recusa o exercício da violência física sobre os detidos (sendo certo que vários dissidentes chegaram mesmo a ser espancados pela polícia; ou que tenham sido enganados por polícias disfarçados de padres para tentar obter informações, o que daria, seguramente, uma boa cena cinematográfica); um futuro dissidente que é quem não hesita num assassinato, tendo por companhia um terrorista mais fervoroso que ali é quem surge com dilemas morais; um outro dissidente, que remete directamente para Macedo Correia, o Poeta, que teve um papel importante de facto na transmissão de informações à Polícia Judiciária, e que nos é apresentado desde cedo como o elemento não confiável do enredo; um director prisional que é abertamente anti-comunista; a frequente transmissão da ideia de que a violência das FP-25 era danosa para a esquerda (quando foi, sobretudo, danosa para as vítimas e para a democracia). Enfim, a lista é extensa, mas evidencia um facto inegável: o filme de Ivo M. Ferreira pode ter procurado ser muitas coisas, mas fica aquém do anunciado. Não é apologético do terrorismo, é certo. Mas cria margem suficientemente ampla para que se gere simpatia para com a causa da organização, recorrendo aos famosos contextos histórico-sociais.

Temos, pois, de ir a esses contextos.

Os motivos de um Projecto

Uma das ideias mais difundidas desde que o filme estreou, bem como de um livro que estará à venda apenas daqui a algumas semanas, da autoria de Francisco Bairrão Ruivo, é a de que as FP-25 de Abril surgiram, em parte, como resposta ao terrorismo de extrema-direita que prosseguiu mesmo depois do 25 de Novembro de 1975, pelo que não estaríamos, assim, numa situação de normalização democrática, e ainda como necessárias perante a ameaça do regresso do fascismo a Portugal.

O próprio co-produtor de Projecto Global, Luís Urbano, refere que, para efeitos do filme, foi ponderado que “não nos podemos esquecer que, logo após a revolução, movimentos de extrema-direita terroristas também atuaram, com atentados, mais concentrados no norte do país, e causaram imensas mortes. Foi um período muito turbulento que acabou por culminar no 25 de novembro de 1975, uma espécie de ponto de ordem que forçou o país a seguir um caminho democrático alinhado com as democracias liberais europeias. Nesse processo, houve jovens que sentiram que esse caminho representava o fim de um sonho. Alguns conformaram-se e outros não”.

▲ O livro As FP-25 e o Pós-Revolução, de Francisco Bairrão Ruivo, está em pré-venda do site da Tinta-da-China. Publicação a 14 de Maio

O Projecto Global surgiu em 1978, mas as acções do seu braço militar, as FP-25 (ou Estrutura Civil Armada, ECA), só se iniciaram oficialmente em 1980, sendo certo que elas se estendem como uma continuidade do terrorismo que vinha sendo praticado pelas Brigadas Revolucionárias/PRP. Ora, em 1980 a violência da extrema-direita tinha cessado. O país tinha uma Constituição aprovada por larga maioria. O PS já governara sozinho ou em coligação com o CDS. A AD já tinha conquistado uma maioria absoluta. Tinham-se realizado eleições livres, com resultados aceites por todos os intervenientes, para a Assembleia da República, para a Presidência da República e para as autarquias locais. A adesão à então Comunidade Económica Europeia era unânime entre os partidos democráticos que compunham pelo menos dois terços do Parlamento, fruto de participações eleitorais avultadas. Otelo Saraiva de Carvalho, que obtivera, em 1976, um grande resultado eleitoral nas presidenciais, era esmagado nas urnas em 1980 com apenas 80 mil votos, quando as FP-25 começaram a operar. Perante tudo isto, como é que se justifica o exercício da violência armada com o perigo do regresso ao fascismo?

No programa À Lei da Bomba, transmitido pela SIC, em 1995, um jornalista pergunta directamente a Otelo Saraiva de Carvalho:

— Acredita que em 1980 era possível o regresso ao fascismo?

E Otelo responde:

— [Suspira] Não. Mas em 8 de Setembro de 1977, o Sr. Primeiro-ministro fez um discurso na Assembleia da República em que disse que estavam criadas todas as condições no país para o regresso ao fascismo. Chamava-se Dr. Mário Soares.

— Três anos depois essas condições mantinham-se?

— Talvez já não se mantivessem tão agudamente como acontecia em 1977.

— Mas mantinham-se?

— Julgo que sim.

Otelo nunca foi famoso pela sua consistência ou pela sua coerência. Mas a hesitação na resposta deixa evidente, como era, aliás, sentimento generalizado no país, que em 1980 não se tratava de responder ao regresso ao fascismo. Porventura, dois tipos de intelecto podiam vislumbrá-lo no horizonte: oportunistas políticos de esquerda que acusavam de fascismo políticos como Sá Carneiro ou partidos como o PSD e o CDS; e militantes radicalizados de esquerda que não se conformavam com a derrota que obtiveram com a implementação de uma democracia de tipo ocidental na sequência do 25 de Novembro (que, aliás, tinha também derrotado a direita à direita do CDS).