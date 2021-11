Sérgio Silva: “Quando Gilberto Gil foi ministro, a cultura era vista como um trabalho, não era diversão”

Porquê?

Vivemos um momento muito cosmético das coisas, preocupado com o acabamento. Os filmes ficam produtos mais bem acabados e cada vez se usa menos o cinema para um esboço de ideias. Têm de estar acabadas e prontas. Eu costumava fazer filmes com este processo muito aberto e descobria o filme na finalização, por exemplo, que tom irá ter o som deste filme, como irá soar: mesmo com um roteiro fechado, no final é possível experimentar outras coisas. Neste filme permiti-me menos articulações, menos coisas, me cobrei muito menos, em como ele poderia soar. Tudo me soava muito arranhado no filme. Tudo isto por causa de recursos técnicos, decidi que em termos de som e imagem o filme não conseguiria ser mais agradável. Tecnicamente iria ter esses problemas. E esses problemas seriam o filme. E alguns problemas até aumentei: se é esse o caminho que vou fazer, então posso atrapalhar mais [risos].

Como se torna realizador num país onde é tão difícil ser realizador?

Quando era criança tinha problemas de saúde, convulsões, sopro no coração, e ficava muito em casa: a minha mãe era muito preocupado. O meu médico proibiu-me de fazer coisas. A chegada de um aparelho de videocassetes mudou a minha vida. Comecei a relacionar-me com o cinema de uma maneira que as crianças hoje se relacionam com a internet: via filmes porque se passava em algum local que queria descobrir. Usava para pesquisar coisas. Para mim era quase um Google: como saber algo sobre. Foi também numa altura em que se celebrava o centenário do cinema e saíram muitas listas, listas e listas.

Os arquivos fascinam-no?

Sim. E a ideia de filmes perdidos. Filmes de ficção… filmes que se perderam, ideias que parecem jogadas em alguns arquivos, em algumas estantes. A história do cinema, sobretudo a história do cinema brasileiro – à qual me dedico mais – é muito cheia de buracos. Os filmes perdem-se…

▲ "O trabalho de programação é um trabalho de pregar para os menos convertidos", diz-nos Sérgio Silva

Há muitos filmes que se perderam?

Sim. A produção de cinema silencioso, do mundo todo, se perdeu um bocado. Por causa do nitrato, que se incendiava, muitos filmes do começo do século XX não existem. Por outro lado, a gente sabe da existência desses filmes porque existem as sobras, fragmentos de um filme perdido. Os pesquisadores debruçam-se muito tempo para provar que um filme existiu a partir de recortes do jornal, pessoas que estiveram envolvidas na produção, sobreviveram e falam da existência desse filme. Esse é um género que também produziu muita literatura. Tem tantas biografias ou autobiografias de artistas, sobretudo dos pioneiros do cinema, que é uma coisa que adoro, eles criam uma indústria do cinema – viveram um período –, que a gente não consegue mensurar. E não conseguimos ver, porque alguns desses filmes não existem. Tudo é baseado nos indícios da existência e relato das pessoas. O relato parece sempre uma grande aventura, sobretudo no início de um século novo, que trazia modernidade. Essa coisa de se perder documentos, neste caso, filmes, num século onde isso foi tão popular e que aquilo parece tão parte da vida dos envolvidos, lidar com isso foi algo que sempre me interessou. Ocupa o campo da memória mundial, pelo menos em termos audiovisuais, que pode ser segurado, ainda. Os fragmentos misturam-se com os relatos, com o que imaginou que aconteceu, porque as pessoas não se conseguem lembrar passados 60, 70, 80 anos. A recuperação dos filmes nos arquivos é um trabalho incrível; mas tem esse lado da recuperação dos indícios. Esses indícios criam uma história do cinema e podem criar outras histórias do cinema que não teremos oportunidade de ver. E isso interessa-me, até para se pensar noutros filmes.

Na apresentação do seu filme no DocLisboa disse que estava a pregar para convertidos. Como programador de cinema, como se prega para não convertidos, ou seja, como se convence as pessoas que não percebem a importância do cinema a darem importância ao cinema?

Isso tem sido muito difícil. O trabalho de programação é um trabalho de pregar para os menos convertidos. Trabalho quase sempre com programação de cinema brasileiro, é desconhecido em grande parte do mundo. Mesmo no Brasil, vai ser sempre desconhecido, porque esteve sempre distante do público. Essa aproximação com o público é um complicador que está sempre presente. Sobretudo ligando com pessoas mais jovens, isso era algo bom de fazer na Cinemateca, que era fazer sessões pensando em pessoas que vão ter pela primeira vez o contacto com uma sala de cinema: isso era muito comum. Tenho a sensação de que isso vai ser cada vez mais, tem muito trabalho com escolas, temos visto muita gente jovem indo ao cinema. E também há os não tão jovens.

Que filmes tenta mostrar desse cinema brasileiro?

Gosto de mostrar os filmes brasileiros a que consegui aceder de alguma maneira e sei que não estão tão acessíveis. Esses filmes entusiasmam-me muito. Tem muitos filmes no Brasil que ficam inacessíveis, desconhecidos, ou porque são cópias únicas, não tiveram boa distribuição ou não chegam à sala de cinema. Muitas vezes vemos grandes filmes no meio dessa massa. Descobrir esses grandes filmes e como se conectam com a história do cinema e a história mundial.