"Super Mario Bros.": há 40 anos, um canalizador de 8 bits salvou uma princesa e nunca mais parou

Em 1991, num dos pontos altos da chamada “console wars” (guerra das consolas) entre a Nintendo e a Sega, esta última tomou uma posição agressiva na campanha de marketing de Sonic The Hedgehog, que depois se tornaria na mascote da marca, após algumas tentativas com outras personagens, todas falhadas. Tom Kalinske, então CEO da Sega Of America, queria conquistar o território da Nintendo no domínio das consolas e estava disposto a tudo para que a sua Sega Genesis (na Europa ficou conhecida como Mega Drive), que chegou ao território norte-americano em 1989, dois anos antes da Super Nintendo, ficasse com a posição número 1 no natal de 1991. O primeiro em que as duas consolas concorreriam lado-a-lado.

A Super Nintendo chegou aos EUA em agosto de 1991, com uma mão cheia de lançamentos, entre os quais F-Zero, um jogo de corridas futuristas que mostrava a velocidade de processamento da consola, e, claro, Super Mario World. Este mostrava um avanço significativo face aos anteriores jogos da NES, a consola de 8-bit da Nintendo: a forma como Mario e o recém-introduzido Yoshi se moviam eram um deleite, os gráficos eram, para a altura e, ainda hoje, no domínio da pixel art, um espanto.

Contudo, dois meses antes, Sonic The Hedgehog anunciava coisas que a Super Nintendo não tinha como consola de 16-bit. Por exemplo: o “blast processing”, que servia para mostrar em duas palavras como Sonic era muito rápido — e Super Mario não — e a consola da Sega tinha poder para processar isso tudo. Fazia tudo parte de uma mensagem assente na seguinte ideia: “Genesis does what Nintendon’t” (“a Genesis faz o que a Nintendo não”). Um trocadilho eficaz que, aliado ao facto da consola da Sega ser mais barata e de Sonic The Hedgehog vir incluído, fez com que a Genesis vendesse mais no Natal de 1991. Foi assim durante quatro anos. Mas nunca antes tal tinha acontecido e não mais aconteceu. E a culpa, convenhamos, foi desse tipo bonacheirão chamado Mario, cujo primeiro grande jogo em nome próprio, o tal que mudou a história, faz agora 40 anos.