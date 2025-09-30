Trump "fez a sua magia" e convenceu Bibi. Mas a paz ainda está longe de estar garantida

Ambas estão intrinsecamente ligadas, do ponto de vista do Hamas. Pouco depois da conferência de imprensa, um dos líderes do grupo terrorista deu uma entrevista à Al Jazeera onde não fechou a porta a um acordo, mas sublinhou que o plano atual é “uma tentativa de suprimir o impulso e a vaga de reconhecimento de um Estado palestiniano” — indiciando que essa pode ser uma das condições do Hamas para aceitar a proposta. Outro representante do grupo fez declarações à BBC que apontam no mesmo sentido, dizendo que a desmilitarização é “uma linha vermelha”, que só pode ser discutida se houver garantias de que venha a ser “estabelecido um Estado palestiniano independente com as fronteiras de 1967”.

Já Netanyahu, na conferência de imprensa, pareceu rejeitar liminarmente a ideia de a Autoridade Palestiniana vir a gerir o território — e, portanto, de vir a reconhecer um Estado da Palestina —, o que pode chocar com as palavras (vagas) do texto. “Não será uma surpresa para vocês que a larga maioria dos israelitas não tem qualquer fé que o leopardo da Autoridade Palestiniana venha a mudar as suas manchas”. Trump, contudo, não considerou isso um problema: “O primeiro-ministro Netanyahu foi muito claro sobre a sua oposição a um Estado palestiniano”, disse. “Compreendo e respeito a sua posição em muitas coisas, mas o que ele está a fazer hoje é tão bom para Israel.”

A “exasperação” com Netanyahu que levou Trump a dar um murro na mesa

Talvez Donald Trump acredite que pode vir a convencer Bibi a mudar de ideias no futuro da mesma maneira que o fez esta segunda-feira. O seu poder de persuasão sobre o líder israelita ficou patente num momento crucial: aquele em que o primeiro-ministro israelita telefonou ao primeiro-ministro do Qatar para pedir desculpas pelo ataque ao país no início de setembro.

“Israel não tem qualquer plano para voltar a violar a vossa soberania no futuro e fiz esse compromisso ao Presidente [Trump]”, acrescentou Netanyahu durante a chamada. Um flic flac claro, se tivermos em conta que, na véspera, em entrevista à Fox News, Bibi comparou o ataque ao Qatar (que tinha como alvos líderes do Hamas que vivem no país) à operação dos EUA no Paquistão que matou Bin Laden. “Um país que se respeite não dá abébias a terroristas”, disse.

Mas foi um passo que Trump forçou Netanyahu a tomar, por uma razão simples: na sequência do ataque, o Qatar retirou-se como negociador da questão israelo-palestiniana. Sem o emirado, que mantém grande influência sobre o Hamas e é também aliado dos Estados Unidos, era praticamente impossível que as negociações se mantivessem de pé.