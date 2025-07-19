Um ano depois do julgamento de Gisèle Pelicot, uma peça vai transformar o Panteão Nacional num palco de justiça simbólica

Não é a primeira vez que Milo Rau, figura central na cena teatral europeia atual, leva um julgamento para o palco. Fê-lo com o genocídio na República Democrática do Congo em The Congo Tribunal (2015), ou com as ações das Pussy Riot em The Moscow Trials, 2013. Anos antes, em 2009, já encenara o processo judicial de 1989 contra o ditador romeno Nicolae Ceausescu e a sua mulher, em The Last Days of the Ceausescus. Mas, desta vez, Rau não quis transformar o caso numa peça totalmente encenada. “É demasiado cedo. Diz-se que é preciso pelo menos uma geração de distância e eu concordo”.

Por isso, The Pelicot Trial não deve ser entendida como uma recriação clássica do julgamento, argumenta. Até porque começa antes: entre 2020 e 2024, quando a investigação do caso já está a decorrer. “Nesses quatro anos acontece muita coisa. A Gisèle Pelicot quer desaparecer, mudar de nome, vai para uma aldeia em que ninguém a conhece, mas depois, aos poucos, decide fazer o que ela fez: abrir o julgamento ao público, tornar-se uma pessoa pública, fazer do nome Pelicot o nome de uma heroína. Isso é muito impressionante.” Mais do que reconstituir os factos, a peça procura impor-se como uma estrutura de escuta que coloca o público como testemunha. A vigília, que quando se estreou em Viena em maio teve uma duração de sete horas, contempla textos feministas, um coro, e uma série de elementos além do julgamento que contam a história que já se escrevia antes mesmo de chegar à barra dos tribunais e às páginas dos jornais.

Em Avignon, onde se apresentou esta sexta-feira, na imponente Cloître des Carmes, o público viu uma versão reduzida de quatro horas da criação original. Em Lisboa, onde se mostra a 11 de outubro no Panteão Nacional, terá cinco horas de duração. Tanto na cidade francesa como na capital portuguesa, assistir à performance é gratuito. “Todos os jornalistas, as famílias, todos nos deram uma imensidão de material de graça. O que foi surpreendente, mas também lógico, porque é um prolongamento do que Gisèle Pelicot fez”, enuncia Milo Rau. “Ela fez do tribunal algo público, os vídeos são públicos, tudo é público. Ela abriu esse espaço. E teve de lutar por isso. Aqui fazemos o mesmo, numa escala maior”, afirma, notando que em Avignon foram 500 pessoas a poder assistir ao espetáculo, apesar da transmissão no site do festival. Já no Panteão Nacional, em Lisboa, haverá 250 cadeiras e espaço para quem possa assistir de pé — sem necessidade de reserva e dada a extensão da performance, as pessoas poderão entrar e sair, confirmou o Observador junto da organização.