O marido de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, foi considerado “culpado” de todas as acusações, incluindo do crime de violação agravada e condenado a 20 anos de prisão, pena máxima. A sentença foi lida esta quinta-feira no tribunal de Avignon, no caso da mulher francesa que foi violada por pelo menos 71 homens entre 2010 e 2020.

A advogada de Dominique Pelicot, Beatrice Zavarro, disse aos jornalistas, à margem do tribunal, que a sua equipa jurídica está a considerar a possibilidade de interpor recurso, mas ainda que ainda não tomou uma decisão.

Também os 51 homens que são co-arguidos foram considerados culpados das acusações que lhes foram imputadas, incluindo alguns que se tinham declarado inocentes. Um homem, que utilizou o método criado por Dominique Pelicot para abusar da sua própria mulher, foi condenado a 12 anos de prisão, tendo sido

considerado culpado de violar e drogar a sua mulher, Cilia M. O Ministério Público francês tinha pedido 17 anos de prisão.

Na verdade, esta foi uma tendência registada em tribunal — muitos dos 51 violadores condenados no caso Pelicot receberam penas mais curtas do que as pedidas pelo Ministério Público francês. Jacques C., um homem que se deslocou à casa do casal mas que não violou Gisèle, foi condenado a uma pena suspensa de 5 anos de prisão, o que significa que sairá hoje do tribunal em liberdade.

Cyrille D, Lionel R e Boris M foram condenados a 8 anos de prisão, embora o Ministério Público tivesse pedido penas de 12 anos. Um dos acusados, Redouan A., foi considerado culpado de violação agravada, mas como foi diagnosticado como esquizofrénico por um perito, o juiz presidente concedeu-lhe uma pena reduzida porque o seu “discernimento estava comprometido”.

Por outros lado, os homens condenados por violações a Gisèle que visitaram várias vezes a casa de Pelicot recebem penas mais longas.

Enquanto a sentença é lida, segundo descreve a CNN Internacional, Dominique Pelicot está debruçado e a chorar. Além de ter sido considerado culpado de todas as acusações contra a sua ex-mulher, Dominique Pelicot foi também considerado culpado das acusações contra a sua filha e noras, ficou provado que captou e partilhou imagens de carácter sexual da sua filha Caroline, bem como de duas outras mulheres, esposas dos seus filhos ao tempo dos factos.

Gisèle chegou ao tribunal nesta manhã, acompanhada pelos seus filhos David, Florian e Caroline, além dos seus dois advogados. Os vários arguidos – incluindo Dominique Pelicot – também chegaram ao tribunal, um a um, ouvindo insultos gritados pelas dezenas de pessoas que estão à porta.

Vários dos arguidos trazem malas de grande dimensão, um indicador de que os seus advogados lhes terão dito que, muito provavelmente, serão colocados na prisão já nesta quinta-feira.

O caso envolveu um planeamento detalhado dos atos de violência sexual pelo próprio marido, Dominique Pelicot, que drogava a mulher, deixando-a inconsciente, e convidava estranhos que conhecia na Internet para a violarem. “Pu-la a dormir, ofereci-a e filmei“, confessou o agressor quando foi detido.

O julgamento do caso começou dia 2 de setembro no Tribunal de Avignon, no sul de França, e termina esta quinta-feira. Os investigadores do caso não conseguiram identificar e localizar mais de 30 outros homens que surgem nas gravações dos atos de violência sexual. Por vontade da vítima todas as audiências do julgamento foram públicas.

Dominique Pelicot foi detido no dia 2 de novembro de 2020, depois de um segurança o ter apanhado a filmar por baixo das saias de mulheres num supermercado local. Na investigação do delito, a polícia encontrou um ficheiro com a designação “abusos” numa pen USB ligada ao seu computador, que continha 20.000 imagens e filmes da sua mulher a ser violada quase 100 vezes ao longo de dez anos. Desde a sua detenção, declarou-se sempre culpado de todos os crimes pelos quais está a ser acusado que envolvem a mulher.