Violada 100 vezes por 80 homens a mando do marido. O caso de Gisèle Pélicot que está a chocar França

Gisèle Pélicot foi violada por mais de 80 homens entre 2010 e 2020. O crime que está a chocar França envolveu um planeamento detalhado dos atos de violência sexual pelo próprio marido. Dominique Pélicot drogou sucessivamente a mulher, colocando-a num estado de inconsciência total, e convidou estranhos, que conhecia online, para a violarem na casa de ambos. “Pu-la a dormir, ofereci-a e filmei“, confessou o agressor quando foi detido.

O julgamento do caso começou esta segunda-feira no Tribunal de Avignon, no sul de França, e prevê-se que dure quatro meses. Dominique Pélicot, de 71 anos, e os outros 50 arguidos podem ser condenados a 20 anos de prisão se forem condenados pelo crime de violação agravada. Os investigadores do caso não conseguiram, até agora, identificar e localizar mais de 30 outros homens que surgem nas gravações dos atos de violência sexual.

Por vontade da própria vítima todas as audiências do julgamento serão públicas. Gisèle Pélicot, que chegou ao tribunal acompanhada dos seus três filhos, como descreve o The Guardian, não queria um julgamento à porta fechada porque entende que “era isso que os seus agressores quereriam“, como afirmou o seu advogado, Antoine Camus — que destaca a “provação horrível” que a mulher terá de passar ao “viver as violações que sofreu ao longo de 10 anos”, acrescentando que a sua cliente não tem memória dos abusos que só descobriu em 2020.

Dominique Pélicot foi detido no dia 2 de novembro de 2020, depois de um segurança o ter apanhado a filmar por baixo das saias de mulheres num supermercado local. Na investigação do delito, a polícia encontrou um ficheiro com a designação “abusos” numa pen USB ligada ao seu computador, que continha 20.000 imagens e filmes da sua mulher a ser violada quase 100 vezes ao longo de dez anos. Desde a sua detenção, declarou-se sempre culpado de todos os crimes pelos quais está a ser acusado que envolvem a mulher.

Violadores não podiam usar perfume e tinham de fugir ao menor movimento da vítima

O plano de Dominique Pélicot era sempre o mesmo. Esmagava comprimidos para dormir e calmantes no jantar ou vinho da mulher e esperava que ela ficasse inconsciente para deixar entrar homens na sua casa que a violavam de seguida. Os registos médicos mostram que, apenas num ano, o francês conseguiu angariar mais de 450 comprimidos que utilizava para colocar a mulher num estado de inconsciência total.

Os dois viviam numa casa na cidade de Mazan na região francesa da Provença. Os homens, que além do próprio marido de Gisèle, a violavam e abusavam sexualmente eram recrutados online em sites e chats dedicados à divulgação e promoção da prática de atos sexuais não consentidos.

Os homens — entre os 26 e os 73 anos no momento em que foram detidos — eram convidados a deslocar-se à casa do casal e recebiam instruções claras do marido de Gisèle Pélicot para não cheirarem a qualquer tipo de perfume ou a fumo de cigarro. A intenção era não deixarem vestígios que alertassem a mulher para as agressões sexuais que tinham tido lugar enquanto estava inconsciente.

Tinham também uma ordem clara, no caso de a vítima se mover, ainda que minimamente, para pararem a violação e abandonarem a casa imediatamente. Os pormenores estão a ser revelados pelos investigadores à medida que o julgamento decorre e aumentam o choque e indignação da opinião pública e das dezenas de mulheres que protestam à porta do tribunal em França a exigir a pena de prisão máxima para todos os envolvidos nas dezenas de crimes perpetuados ao longo de uma década.

A sua filha, que utiliza o pseudónimo Caroline Darian, sentiu-se mal na sala de tribunal depois de o juiz divulgar que tinha sido encontrada no computador do homem uma pasta intitulada “Junto da minha filha despida”. Gisèle Pélicot permaneceu calma e reservada durante toda a audiência, enquanto o seu agora ex-marido estava sentado em frente dela, na outra extremidade da sala do tribunal.