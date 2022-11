Para trás ficou um intenso trabalho preparatório, envolvendo milhares de militantes e praticamente todos os organismos do partido, em centenas de reuniões, eletivas e de debate realizadas por todo o país. Um alargado processo de discussão coletiva, onde uma vez mais está patente o funcionamento democrático do nosso partido.

Primeiro recado: numa semana em que o PCP foi muito criticado pelo processo de escolha do novo líder, que acontece num circuito muito fechado — os órgãos mais restritos do partido propuseram o nome de Paulo Raimundo há uma semana aos membros do Comité Central, os únicos com direito a voto nesta matéria; não há lugar para candidaturas alternativas — Jerónimo de Sousa faz questão de elogiar o “funcionamento democrático do partido”. Para isso agarra-se aos meses que os militantes passaram em reuniões de trabalho para preparar a conferência nacional — como dizia o dirigente João Frazão ao Observador, em entrevista nesta sexta-feira, o ponto mais importante para o PCP é que a discussão dos conteúdos, e não dos protagonistas, seja participada e aberta a todos.

Esta estratégia do imperialismo – em que se insere a guerra na Ucrânia e o seu prolongamento e a crescente tensão e provocação contra a China – transporta consigo o perigo de uma confrontação global com graves consequências para a humanidade.

É a primeira de várias referências à guerra na Ucrânia, embora para o PCP esta seja apenas um “prolongamento” do conflito que se arrasta no Donbass desde 2014. A posição do partido não muda um milímetro: neste discurso, não só o líder cessante culpa o “imperialismo” dos Estados Unidos e da NATO — e não da Rússia — pela continuação da guerra como junta a este fator críticas sobre o que diz ser uma “tensão e provocação contra a China”. Assim, o “imperialismo” norte-americano e europeu a que até Portugal, acredita o PCP, se vergou será o culpado por uma “confrontação global com graves consequências para a humanidade”. Jerónimo só refere uma vez diretamente a Federação Russa, para dizer que se deve negociar a paz com Moscovo.

Outro traço cada vez mais claro e preocupante desta evolução e desta estratégia do imperialismo é a intensificação da manipulação, da mentira e a censura da informação, visando impor um pensamento único e vulgarizar concepções reaccionárias e fascizantes para, promovendo o anticomunismo, atacar a democracia e fazer regredir a consciência dos povos sobre os seus legítimos direitos e aspirações.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.