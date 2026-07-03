Quem viu a primeira parte, com mais aproximações do que propriamente oportunidades e quase todas na mesma baliza, dificilmente poderia acreditar naquilo que estava para vir ainda em Toronto nos segundos 45 minutos (e mais 20 de compensação, pasme-se): três golos marcados, outros tantos golos anulados por fora de jogo, duas bolas nos ferros, um penálti assinalado por intervenção do VAR. No final, e dentro do autêntico carrossel de emoções que foi o encontro entre Portugal e Croácia, sobraram dois heróis nacionais.

Por um lado, Diogo Costa voltou a ser determinante quando a equipa mais precisava, fazendo cinco defesas que seguraram Portugal em momentos em que mais um golo sofrido poderia ser a sentença definitiva para Portugal. Por outro, Gonçalo Ramos entrou para jogar em cunha com Ronaldo mas só mesmo como única referência na frente é que se começou a soltar, marcando o 2-1 final numa grande elevação entre os centrais contrários antes do desvio de cabeça. A atitude, a vontade e o espírito de sacrifício estiveram lá, a forma como o encontro foi decorrendo expôs problemas que para já ainda são conjunturais mas que se podem tornar estruturais, Rafael Leão esteve mais uma vez no melhor e no pior, “sacando” uma grande assistência para o 2-1 já depois de acertar na trave mas falhando em alguns compromissos defensivos como o que deu o 1-0.

Diogo Costa, 9. Há sempre um herói a dar à Costa para evitar todos os naufrágios

Já tinha sido importante frente à Colômbia, agora tornou-se decisivo contra a Croácia. Após uma primeira parte onde defendeu uma tentativa de Budimir e pouco mais, Diogo Costa encheu a baliza no segundo tempo com cinco intervenções fulcrais, incluindo uma em que ainda conseguiu desviar com a ponta dos dedos para o poste uma tentativa de Kovacic. Quando Portugal perdia por 1-0 e mesmo depois do 1-1, o número 1 de Portugal voltou a ser a grande figura que permitiu que Gonçalo Ramos tivesse o seu momento final.

Clube: FC Porto (Portugal)

FC Porto (Portugal) Internacionalizações: 47 jogos, 0 golos

47 jogos, 0 golos O que fez em 2025/26: 60 jogos, 5.336 minutos, 0 golos, 0 assistências, 3 amarelos e 0 vermelhos

MVP GOALPOINT ⭐️

[ ???????? Portugal 2-1 Croácia ???????? ] ???? Gonçalo Ramos e Cristiano foram os goleadores da reviravolta mas o herói que segurou as pontas evitando a derrota toda a gente viu quem foi, sem sequer precisar de estatísticas: depois de Miami, DIOGO COSTA ???????? foi hoje a Ns… pic.twitter.com/NH7NPWZA7f — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

TOP GUARDA-REDES* COM MAIS GOLOS EVITADOS vs xSaves que seria expectável terem somado: 2.1 ???????? Patrick Beach (11 defesas)

1.8 ???????? Gregor Kobel (13 defesas)

1.5 ???????? Mostafa Shoubir (9 defesas)

1.4 ???????? Vozinha (10 defesas)

1.4 ???????? Orlando Gill (18 defesas)

1.2 ???????? DIOGO COSTA (14… https://t.co/2gaXsWGrTO pic.twitter.com/RZtfChuPOO — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

João Cancelo, 5. Quando Perisic mudou no jogo, o jogo também mudou para ele

Depois de uma primeira parte em que não só controlou o seu espaço em termos defensivos como chegou à frente para criar desequilíbrios, entre um remate por cima e um cruzamento que por pouco não foi desviado por Bruno Fernandes e Ronaldo, o lateral foi perdendo gás, não ficou bem na fotografia do golo croata em que Perisic apareceu nas suas costas após falhar o corte e sentiu grandes dificuldades quando as feições da partida foram começando a mudar, acabando por sair na leva de quatro quando Martínez arriscou.

Clube: Barcelona (Espanha) depois de Al Hilal (Arábia Saudita)

Barcelona (Espanha) depois de Al Hilal (Arábia Saudita) Internacionalizações: 72 jogos, 12 golos

72 jogos, 12 golos O que fez em 2025/26: 41 jogos, 2.655 minutos, 5 golos, 9 assistências, 7 amarelos e 0 vermelhos

Rúben Dias, 6. Um patrão que não se escondeu mesmo com amarelo logo a abrir

Rúben Dias não começou o encontro da melhor forma, vendo cedo o cartão amarelo após atingir Budimir na cara numa disputa de bola. Ficava exposto às possíveis transições da Croácia, andou exposto às várias saídas rápidas da Croácia, foi tentando segurar a equipa quando só havia Croácia. Não teve uma exibição limpa de erros, pelo contrário, mas reuniu o mérito de segurar a linha defensiva e a própria equipa quando estava mais aos papéis, sobretudo depois das substituições de Roberto Martínez e do 2-1 de Gonçalo Ramos.

Clube: Manchester City (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra) Internacionalizações: 79 jogos, 3 golos

79 jogos, 3 golos O que fez em 2025/26: 44 jogos, 3.570 minutos, 2 golos, 0 assistências, 5 amarelos e 0 vermelhos

OS GOALPOINT RATINGS ????

[ ???????? Portugal 2-1 Croácia ???????? ]

Rumo aos 8os, com "mais sorte que juízo" ???? ???? Diogo Costa, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos os melhores de Portugal, por esta ordem

???? Pedro Neto o mais "off", mas Chico não teve melhor eficácia, apesar da genica

???? Incrível o… pic.twitter.com/wc9Nyu8VPV — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

Renato Veiga, 6. “Ganhou” um penálti, perdeu alguns lances, “safou-se” pelo ar

Depois de ter sido um dos melhores na partida frente à Colômbia, Renato Veiga sentiu mais problemas não só com as referências ofensivas croatas mas sobretudo com os médios que conseguiam fazer desmarcações de rutura e deixavam muitas vezes o central em situações de 1×1 em zonas do campo onde não podia arriscar a falta. “Ganhou” a grande penalidade para Ronaldo empatar, teve possibilidades de marcar na bola parada, conseguiu cortes importantes pelo ar e terminou como único totalista de campo de Portugal.

Clube: Villarreal (Espanha)

Villarreal (Espanha) Internacionalizações: 18 jogos, 1 golo

18 jogos, 1 golo O que fez em 2025/26: 55 jogos, 4.181 minutos, 2 golos, 1 assistência, 8 amarelos e 1 vermelho

Nuno Mendes, 6. Atacou menos, foi importante na mesma mas não aguentou o 2×1

Menos ofensivo do que é habitual, também pela presença de Rafael Leão na ala esquerda do ataque (e pela falta de espaço para poder ir buscar espaços mais centrais como acontece tantas vezes no PSG), teve dois cortes fundamentais na primeira parte mas caiu no segundo tempo, não só pela parte física mas pela falta de ajuda que foi deixando de ter por parte de Rafael Leão, que deixou o lateral várias vezes 2×1 com as subidas de Stanisic sem acompanhamento. Foi mais vítima do que culpado no meio dos erros coletivos.

Clube: PSG (França)

PSG (França) Internacionalizações: 48 jogos, 2 golos

48 jogos, 2 golos O que fez em 2025/26: 51 jogos, 3.711 minutos, 7 golos, 8 assistências, 5 amarelos e 0 vermelhos

Reception at the hotel after the victory against Croatia? ???????????? Nuno Mendes: "It's not normal, it felt like we were in Portugal. It's very good for us, to distract ourselves a little. It was important for us. We were very happy to have received that ovation." pic.twitter.com/fnEZDesJOP — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) July 4, 2026

Vitinha, 6. Correu bem a pensar o jogo com bola, mudou quando teve de correr sem ela

Mais uma vez, olhando para os passes de Vitinha, pareceu faltar mais bola para a frente e não tanto para o lado ou para trás. No entanto, esse foi o grande segredo de Portugal na primeira parte: colocar grande parte do jogo nos pés do médio do PSG para pensar com bola até haver o espaço para saltar as linhas muito juntas da Croácia. Depois, no segundo tempo, tudo começou a correr pior. Por um lado, a Seleção teve menos bola e não foi efetiva na gestão da mesma. Por outro, já em quebra física, não conseguiu acompanhar as transições rápidas que os croatas iam conseguindo fazer. Acabou por ser um dos “sacrificados” aos 62′.

Clube: PSG (França)

PSG (França) Internacionalizações: 42 jogos, 0 golos

42 jogos, 0 golos O que fez em 2025/26: 63 jogos, 5.020 minutos, 7 golos, 10 assistências, 3 amarelos e 0 vermelhos

Solo 3 pases hacia delante. Todos los demás horizontales o hacia atrás. pic.twitter.com/VQKMKXWHnc — gam (@mbafraaude) July 2, 2026

João Neves, 5. A sombra de Modric que tentou ajudar mais sem bola do que em posse

Teve um jogo mais discreto do que é normal, com passes que habitualmente não falha e interceções que habitualmente consegue fazer, mas contribuiu e muito sem bola pelos movimentos que fazia em posse para criar linhas de passe para outros companheiros e pela forma como tentava bloquear as ações de Modric no jogo. Foi o único resistente da razia do meio-campo durante as substituições, sofreu quando Portugal ficou em inferioridade numérica nesse setor, mas voltou a recuperar com a entrada de Rúben Neves.

Clube: PSG (França)

PSG (França) Internacionalizações: 26 jogos, 4 golos

26 jogos, 4 golos O que fez em 2025/26: 47 jogos, 3.385 minutos, 11 golos, 4 assistências, 2 amarelos e 0 vermelhos

Bruno Fernandes, 5. Aquele remate inicial que não chegou para dar o clique no resto

Aquele primeiro remate logo no quarto minuto defendido por Livakovic, com a recarga a bater num defesa contrário antes de sair para canto, parecia ser o mote para aquilo que não se confirmou. Mais recuado para construir a partir de trás ou mais na frente para surgir em zonas de finalização, faltou sempre alguma coisa a Bruno Fernandes para chegar ao clique que anda à procura neste Mundial-2026. Saiu aos 62′ quando Portugal arriscou mais na frente, numa fase em que parecia também estar em quebra física.

Clube: Manchester United (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra) Internacionalizações: 93 jogos, 29 golos

93 jogos, 29 golos O que fez em 2025/26: 50 jogos, 4.259 minutos, 13 golos, 25 assistências, 7 amarelos e 0 vermelhos

Pedro Neto, 4. Era por ali que havia vantagem, foi por ali que não houve nenhuma vantagem

Portugal não demorou a perceber que era pelos corredores laterais que podia ganhar vantagem e que era pela direita que podia aproveitar a presença de Perisic sozinho a defender para conseguir superioridade quando João Cancelo dava profundidade na frente. No entanto, e à semelhança de outros jogos, Pedro Neto nunca deixou de mostrar serviço em termos defensivos mas continuou sem fazer a diferença na frente, saindo de forma natural em mais um encontro em que ficou longe daquilo que pode e sabe fazer nos corredores.

Clube: Chelsea (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra) Internacionalizações: 29 jogos, 3 golos

29 jogos, 3 golos O que fez em 2025/26: 64 jogos, 4.462 minutos, 11 golos, 12 assistências, 8 amarelos e 1 vermelho

Rafael Leão, 7. Um jogo de altos e baixos onde merecia marcar e acabou a assistir

Mais um jogo de altos e baixos num carrossel que foi o espelho de todo o encontro entre Portugal e Croácia. Começou muito bem o encontro a deixar Stanisic para trás em algumas iniciativas individuais, teve sempre especial atenção às subidas do lateral contrário, caiu depois no segundo tempo tendo culpas diretas pela forma como não ajudou Nuno Mendes a defender numa situação 2×1 que gerou cruzamento, deu o mote para a reação com uma “bomba” na trave depois de uma jogada individual e, quando já parecia preparar-se para sair antes do prolongamento, sacou o cruzamento para Gonçalo Ramos fazer o golo da vitória.

Clube: AC Milan (Itália)

AC Milan (Itália) Internacionalizações: 48 jogos, 6 golos

48 jogos, 6 golos O que fez em 2025/26: 39 jogos, 2.261 minutos, 11 golos, 4 assistências, 5 amarelos e 1 vermelho

????⚫️???????? Rafael Leão x Gonçalo Ramos vs Croatia pic.twitter.com/lIS3sOoKVe — JAMES (@JamesTactics) July 5, 2026

Ronaldo, 6. Um golo e um feito aos 41 anos de quem nem sempre faz o que é preciso

A primeira parte voltou a ser mais um exemplo de como as saídas de Ronaldo do seu raio de ação mais na área para finalizar pouco ou nada acrescentam à forma de jogar da equipa mas ganhou outra alma com o golo que lhe foi anulado, num grande trabalho entre receção e chapéu a Livakovic partindo alguns centímetros à frente da defesa contrária. Marcou depois a grande penalidade do empate, tornando-se o mais velho a marcar numa fase final do Mundial, mas acabou por sair quando Martínez equilibrou de novo o meio-campo.

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Al Nassr (Arábia Saudita) Internacionalizações: 232 jogos, 146 golos

232 jogos, 146 golos O que fez em 2025/26: 49 jogos, 3.997 minutos, 38 golos, 4 assistências, 2 amarelos e 1 vermelho

NÃO, NÃO FOI UM MAU JOGO DE RONALDO ????

(mas também não foi bom, por razões compreensíveis e expectáveis) ✅ Procurou o jogo entrelinhas, evitando o desaparecimento que por vezes sofre face a boas defesas e a intenção foi boa, mas obviamente as condições para o aproveitar já não… pic.twitter.com/XVlSEWIvni — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

Nelson Semedo, 6. Tinha a missão de estancar as correrias de Perisic – e cumpriu

Apesar da boa entrada de Diogo Dalot ao intervalo da partida com a Colômbia, Nelson Semedo voltou a ser opção como acontecera com a RD Congo e cumpriu por completo o grande propósito que trazia do banco: estancar as investidas croatas pela ala esquerda, sobretudo de Perisic. Foi essa a “missão” cumprida.

Clube: Fenerbahçe (Turquia)

Fenerbahçe (Turquia) Internacionalizações: 53 jogos, 0 golos

53 jogos, 0 golos O que fez em 2025/26: 49 jogos, 3.457 minutos, 1 golo, 4 assistências, 12 amarelos e 0 vermelhos

Francisco Conceição, 3. Um espalha-brasas que não conseguiu nem um fogacho

Entrou para dar outra força ao corredor direito de Portugal perante a falta de argumentos para ganhar essa luta de Pedro Neto mas pouco ou nada acrescentou por aí para criar desequilíbrios. Martínez esperava um espalha-brasas para atacar mais na frente, Francisco Conceição tentou sobretudo ajudar atrás.

Clube: Juventus (Itália)

Juventus (Itália) Internacionalizações: 20 jogos, 4 golos

20 jogos, 4 golos O que fez em 2025/26: 51 jogos, 3.086 minutos, 6 golos, 6 assistências, 4 amarelos e 0 vermelhos

Bernardo Silva, 4. Entrou para onde mais rende hoje mas não ganhou um amanhã

Bernardo Silva foi aposta quando Martínez arriscou chegar ao empate, entrando para os terrenos de Bruno Fernandes mas jogando mais recuado, em dupla com João Neves no meio contra três médios dos croatas. Essa batalha não correu bem e só quando Rúben Neves foi chamado a jogo começou a melhorar, conseguindo ir mais vezes buscar bola atrás e tentando manter a coesão do meio-campo de forma discreta.

Clube: Manchester City (Inglaterra), já com contrato assinado com o Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra), já com contrato assinado com o Real Madrid (Espanha) Internacionalizações: 112 jogos, 14 golos

112 jogos, 14 golos O que fez em 2025/26: 63 jogos, 4.420 minutos, 4 golos, 6 assistências, 16 amarelos e 1 vermelho

Gonçalo Ramos, 8. Na hora da verdade, há uma estrelinha que o ilumina na área

Entrou aos 62′ quando Roberto Martínez fez quatro alterações de uma assentada, andou meio perdido com Portugal a ter dois elementos mais em cunha na frente, melhorou quando passou a ser a única referência no ataque – e melhorou tanto que, na única oportunidade que teve, subiu mais alto do que os centrais após cruzamento de Rafael Leão e desviou de cabeça para fazer a reviravolta sem hipóteses para Livakovic.

Clube: PSG (França), já com contrato assinado com o AC Milan (Itália)

PSG (França), já com contrato assinado com o AC Milan (Itália) Internacionalizações: 27 jogos, 11 golos

27 jogos, 11 golos O que fez em 2025/26: 56 jogos, 2.074 minutos, 14 golos, 3 assistências, 4 amarelos e 1 vermelho

GONÇALO RAMOS ???????? afinal foi mesmo ao Mundial e aproveitou o que lhe deram para marcar o golo decisivo, o seu 4⃣º golo em fases a eliminar de Mundiais e fazendo muito e bem (vide statscard) em apenas 19 ações ????????????#PORCRO #RatersGonnaRate#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZeqA4D6u0P — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

Rúben Neves, 5. Entrou como a árvore em falta e conseguiu melhorar a floresta

O médio do Al Hilal entrou para o lugar de Cristiano Ronaldo quando Portugal estava a ser “atropelado” pela Croácia na zona do meio-campo e teve o condão de dar outra estabilidade à equipa nesse setor, melhorando o rendimento de João Neves e Bernardo Silva. Foi pouco tempo mas o tempo que foi valeu a pena.