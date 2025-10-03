Uma "denúncia sem fundamento" ou uma vítima "heroína". O primeiro dia de julgamento de Carloto Cotta, acusado de violação e sequestro

Durante cerca de cinco horas, Carloto Cotta e duas testemunhas foram ouvidas esta quarta-feira na que foi a primeira sessão de julgamento, que se realiza à porta fechada, do ator acusado pelo Ministério Público de violar e sequestrar uma mulher com cerca de 40 anos, entre outros crimes. A alegada vítima não esteve no tribunal.

Rui Patrício, advogado de Carloto Cotta, frisou a sua confiança na inocência do ator e repetiu, como à entrada para a sessão no Tribunal de Sintra, que “a denúncia não tinha fundamento”. O ator de 41 anos foi acusado de importunação sexual, coação sexual, violação, sequestro, coação agravada, ofensa à integridade física simples, injúria e dois crimes de ameaça agravada, em janeiro deste ano. Os alegados crimes remontam a maio de 2023 e terão ocorrido na casa do ator, em Colares.

A defesa de Carloto Cotta anunciou, um dia antes do início do julgamento, que tinha avançado com uma denúncia criminal e queixa-crime por falso testemunho contra a queixosa. A advogada Cristina Borges de Pinho, que a representa, garantiu que esse ato encorajou Maria (nome fictício). “Ultimamente senti-a muito abalada do ponto de vista emocional, estes momentos processuais são sempre muito difíceis. Mas hoje senti-a bem, senti-a fortalecida, com convicção e ânimo, sobretudo quando teve conhecimento ontem, à boca do julgamento, que o arguido tinha apresentado uma queixa de denúncia caluniosa”, afirmou. “É estranho que alguém demore tanto tempo a sentir-se ofendido ou lesado na sua honra e consideração quando confrontado com a denúncia dos factos de que é acusado há quase dois anos”, quando foi ouvido pelas autoridades. Maria, que prestou declarações para memória futura, não esteve no tribunal, mas a advogada diz que tal pode vir a acontecer nas próximas sessões: “Vamos ponderar se ela estará presente.” A defesa de Carloto Cotta tinha interposto um requerimento para que a queixosa fosse ouvida em tribunal.

Defesa de Carloto Cotta denunciou Maria e desconhecidos por difamação

Foi em setembro que a defesa de Carloto Cotta decidiu avançar com a queixa-crime por denúncia caluniosa e difamação que não é apenas contra a queixosa: visa também os autores desconhecidos de duas denúncias de situações semelhantes às vividas por Maria, como agressões verbais. Uma das denúncias relata uma violação.

Os dois emails foram enviados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra e ao Tribunal em abril deste ano, dois meses depois de a acusação ao ator ter sido divulgada pelo jornal Expresso. Ao Observador, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que “as denúncias encontram-se em investigação no âmbito de inquérito a correr termos no Ministério Público de Sintra”, que também investiga a queixa-crime por difamação.

Nesta última, a defesa de Carloto Cotta alega que a versão dos factos de Maria é falsa e que foram feitos relatos diversos às autoridades. Diz ainda que uma fotografia tirada no mesmo dia em que foi feita a denúncia à GNR mostra que a queixosa se encontrava livre e “a utilizar o seu telemóvel” na casa do ator, depois das agressões. O relatório elaborado pela Polícia Judiciária (PJ) indica que “não foram carreados para os autos informação ou indícios de crime” e num relatório de urgência — não de perícias à alegada vítima —, a médica que observou Maria escreveu “história inapropriada”, o que segundo a defesa “ é utilizado quando a informação fornecida pelo paciente ou acompanhante não corresponde ao quadro clínico observado”.