Em 1897, na sequência da violenta invasão do Reino do Benim por tropas britânicas, os Bronzes do Benim, um conjunto de esculturas reais em bronze e outros materiais, foram roubados e transportados para Londres. As peças foram doadas a museus (o British Museum tem, ainda hoje, uma importante coleção), vendidas em leilão ou levadas por soldados para as suas casas, onde passaram a decorar as salas de estar. Pelo menos quatro artefactos, incluindo dois leopardos em marfim, foram oferecidos à rainha Vitória. Alguns dos objetos acabaram noutros países europeus, como a Alemanha, e nos Estados Unidos da América, resultando na dispersão da importante coleção de arte, composta por mais de três mil artefactos. A Cidade de Benin, hoje parte da República Federal da Nigéria, tem tentado recuperar o espólio roubado, mas sem grande sucesso. A maioria das peças permanece no estrangeiro, incluindo em Portugal, onde existem vários Bronzes do Benim.

Este mês de novembro, foi dado um importante passo no mapeamento e preservação dos bronzes, com o lançamento do Digital Benin, uma plataforma digital que quer reunir “objetos, fotografias histórias e rico material documental de coleções no mundo inteiro de modo a fornecer uma visão geral, há muito solicitada, dos artefactos reais do Reino do Benim roubados no final do século XIX”, destacando a sua importância enquanto expressão da arte, cultura e história do Benim. Uma vez que grande parte das peças não se encontra na Nigéria, o arquivo permite que investigadores nigerianos e outros interessados possam aceder ao espólio e documentação sem terem de se deslocar às diferentes instituições que os albergam

O projeto nasceu graças a um investimento inicial de 1,5 mil milhões de euros, fornecido pela Ernst von Siemens Art Foundation, organismo que se dedica à promoção das artes visuais, que prometeu entretanto um financiamento adicional para 2023. A equipa de 14 investigadores internacionais, apoiada por cinco conselheiros científicos na Nigéria, Quénia e Estados Unidos, é liderada por Barbara Plankensteiner, diretora do Museum am Rothenbaum – World Cultures and Arts (MARKK), em Hamburgo, que tem 179 Bronzes do Benim na sua coleção, e inclui, entre outros, Kokunre Agbontaen-Eghafona, da Universidade de Benim; Felicity Bodenstein, da Universidade Sorbonne; Jonathan Fine, diretor do Weltmuseum Wien, em Viena; e Anne Luther, de Filadélfia, especialista em humanidades digitais. O grupo foi responsável por contactar coleções internacionais e compilar e processar a informação que foi depois disponibilizada na plataforma.

O arquivo digital reúne atualmente dados referentes a 5.246 obras de arte, em 131 instituições em 20 países, 14 dos quais europeus. Poucas destas peças chegaram à Europa antes de 1897. O British Museum, em Londres, é a instituição que, por razões histórias, tem a maior coleção de Bronzes do Benim (944), seguido pelo Ethnologisches Museum, em Berlim (518). Foi identificada uma peça em Portugal, que faz parte do espólio do Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa. Existem outras que não foram classificada pelo Digital Benin, incluindo uma cabeça comemorativa do Oba que foi doada à Sociedade de Geografia de Lisboa pelo etnólogo alemão Max Shoeller, em 1899. Contactada pelo Observador, a Sociedade de Geografia de Lisboa, criada em 1875, afirmou não ter sido contactada pelo Digital Benin para integrar o acervo, não esclarecendo, porém, se tinha conhecimento do projeto ou se o tentou colaborar com a importante base de dados.

