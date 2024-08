1 Onde pode carregar o seu veículo elétrico ou híbrido? A Rede Mobi.E – ou Rede de Mobilidade Elétrica – tem vindo a crescer e é, atualmente, uma das maiores da Europa. Existem mais de 7.000 pontos de carregamento públicos em todo o país. Para encontrar o que mais lhe convém, pode utilizar a App Via Verde antes de sair de casa e, se não souber o caminho, a aplicação mostra-lhe o percurso até lá.

2 Quais as diferenças entre os vários postos de carregamento? A rede pública de carregamento é composta por postos de diferentes tomadas e potências que permitem carregar o seu veículo a diferentes velocidades. Existem postos de carregamento normais, rápidos e ultrarrápidos: normais : destinados a veículos com potência até 22 kW

: destinados a veículos com potência até 22 kW rápidos : entre 50 e 150 quilowatts

: entre 50 e 150 quilowatts e ultrarrápidos: para potências iguais ou superiores a 150 quillowatts, que permitem carregar 80% da bateria em menos de uma hora. Só podem ser utilizados por carros totalmente elétricos e com tecnologia compatível. Tenha em atenção que os postos de carregamento ultrarrápidos só podem ser utilizados por veículos 100% elétricos e com tecnologia compatível, podendo ser encontrados sobretudo nas áreas de serviço das autoestradas e nos centros comerciais.

3 Como saber qual é o carregador ideal para o seu carro? Existem vários tipos de carregadores – ou tomadas – que variam consoante a potência e a velocidade de carregamento. Os de tipo 1, em desuso, são só usados pelas primeiras versões de veículos elétricos, geralmente recorrendo a adaptadores. Na rede pública poderá encontrar os de tipo 2, ou Mennekes, utilizados no carregamento com corrente alternada. Existem ainda outros dois tipos de tomadas: CHAdeMO (Charge de Move) e CCS (Combined Charging System), ambas utilizadas em carregamentos de corrente contínua. É importante que utilize o carregador adequado à potência do carro e deve evitar utilizar carregadores com potência superior de modo a garantir o carregamento eficiente. Na App Via Verde, pode consultar os tipos de tomadas existentes em cada posto.

4 Como pode carregar o seu carro num posto público? Pode ter duas opções: ou com cartão de um CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica) ou com uma App que permita o pagamento de carregamentos elétricos, como a App da Via Verde. Ao utilizar o serviço Via Verde Electric disponível na App Via Verde não precisa de cartões – todo o processo é digital. Para além disso, é muito simples: na App, escolhe o posto de carregamento onde se encontra e seleciona “carregar”; depois escolhe a tomada adequada, liga-a ao seu veículo e seleciona “iniciar carregamento”. Enquanto o carro carrega, pode fazer uma pausa para tomar um café, sem preocupações: o carregador fica trancado e só será possível desbloqueá-lo com a mesma aplicação que deu início ao carregamento, ou através do veículo. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

5 Quanto custa carregar um veículo elétrico? Carregar um veículo elétrico pode incluir vários custos: Tarifa de energia : varia em função do CEME que contratar. Se optar pelo serviço Via Verde Electric, tem uma grande vantagem: o valor é fixo KWh;

: varia em função do CEME que contratar. Se optar pelo serviço Via Verde Electric, tem uma grande vantagem: o valor é fixo KWh; Taxa de ativação : valor cobrado para ativar o posto e começar a fazer o carregamento. No entanto, alguns postos não cobram esta taxa;

: valor cobrado para ativar o posto e começar a fazer o carregamento. No entanto, alguns postos não cobram esta taxa; Tarifa de utilização : pode ser cobrada em função do tempo de ocupação do posto, da energia consumida, ou até do dia e hora. Não deixe, por isso, o carregador ligado durante mais tempo do que o necessário, uma vez que o custo de ocupação continuará a ser cobrado.

: pode ser cobrada em função do tempo de ocupação do posto, da energia consumida, ou até do dia e hora. Não deixe, por isso, o carregador ligado durante mais tempo do que o necessário, uma vez que o custo de ocupação continuará a ser cobrado. Taxa de Acesso às Redes : pode variar em quatro valores – carregamento feito dentro ou fora do vazio, em média ou baixa tensão;

: pode variar em quatro valores – carregamento feito dentro ou fora do vazio, em média ou baixa tensão; Taxa cobrada pela Mobi.E : denominada taxa EGME, que inclui um apoio do Estado;

: denominada taxa EGME, que inclui um apoio do Estado; Imposto Especial sobre o Consumo e o IVA. Na fatura da Via Verde pode ver, em detalhe, todos os custos. Quanto ao pagamento, é feito numa fatura única, por débito direto.

6 Quanto tempo demora a carregar um veículo elétrico? De acordo com a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), o tempo de carregamento de veículos elétricos depende de vários fatores: Tipo de bateria : diferentes baterias têm capacidades diferentes;

: diferentes baterias têm capacidades diferentes; Nível de carga : o carregamento é mais eficiente até aos 80%;

: o carregamento é mais eficiente até aos 80%; Tipo de carregamento : se o carregamento for feito numa tomada doméstica, por exemplo, demora muito mais tempo do que num Posto de Carregamento Rápido;

: se o carregamento for feito numa tomada doméstica, por exemplo, demora muito mais tempo do que num Posto de Carregamento Rápido; Temperatura: temperaturas extremas – seja frio ou calor – podem influenciar o tempo de carregamento. De uma maneira geral, pode carregar 80% da bateria em cerca de 30 minutos nos postos ultrarrápidos e em 1 hora nos rápidos. Sempre que opte por carregar na rua, com a App Via Verde pode acompanhar todo o processo de carregamento mesmo que esteja longe do seu veículo.

7 Pode carregar o carro em casa? Um veículo elétrico pode ser carregado em qualquer tomada doméstica. No entanto, as tomadas convencionais não estão preparadas para correntes elevadas. Por isso, carregar o seu veículo em casa poderá demorar entre 6 a 10 horas para 100 quilómetros de autonomia. Existe também a alternativa de instalar um carregador doméstico, que pode demorar entre 40 minutos a 4 horas para os mesmos 100 quilómetros de autonomia, dependendo da potência do carregador.

8 Pode carregar o carro no condomínio onde vive? Se viver numa moradia, pode carregar o carro sem restrições legais. No entanto, se viver num prédio, apesar de poder instalar um posto de carregamento desde que assuma a despesa, tem de ter em consideração a existência de determinadas regras e a necessidade de aprovação por parte dos restantes moradores.