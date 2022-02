De que forma as alterações climáticas afetam as PME?

As alterações climáticas já afetam todas as regiões do globo, de variadas formas, segundo o IPCC. As PME podem ser afetadas por eventos climáticos extremos – uma das consequências das alterações climáticas – e pelas modificações mais lentas relacionadas com o clima, com impacto também nos recursos de produção e nas cadeias de distribuição.

A demora na adoção de práticas e equipamentos mais sustentáveis – numa lógica de transição energética e de economia circular – poderá implicar maiores custos para as empresas, modelos de negócios pouco resilientes, assim como uma incapacidade de mitigar os riscos climáticos futuros.

O que é o ECOECONOMY 4.0 e a quem se destina?

Promovido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, o ECOECONOMY 4.0 quer apoiar as PME portuguesas em temas de Economia Circular e Descarbonização/Transição Energética, de forma a introduzirem estes conceitos e adotarem práticas inovadoras e sustentáveis.

O projeto – cofinanciado pelo COMPETE2020 através do Portugal2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – inclui novas ferramentas de diagnóstico e autoavaliação para as empresas avaliarem em que nível estão e que oportunidades podem aproveitar; toolkits e guias de ação que possam orientar as empresas; e novo material informativo (incluindo informação de benchmarking).

O ECOECONOMY 4.0 destina-se a todas as micro, pequenas e médias empresas das regiões Norte, Centro e Alentejo.

O que significa "Economia Circular" e que benefícios traz para as empresas?

Vista como uma alternativa ao modelo linear tradicional, a Economia Circular promove o reaproveitamento de recursos, num processo contínuo de eficiência e reciclagem. As empresas podem melhorar os seus níveis de eficiência e aproveitar resíduos como subprodutos ou novas matérias-primas, reduzindo também a pressão por novas matérias-primas.

Em associação com a bioeconomia, a economia circular é um modelo de produção com benefícios claros para as organizações, incluindo as PME: mitigação dos riscos climáticos, maior resiliência, menos custos com matérias-primas (e menor dependência da escalada de preços) e, com isso, maior verba disponível para investimento, criação de emprego, expansão da produção, remuneração dos trabalhadores e capitalização das empresas.

Como se pode avaliar o desempenho de uma PME na economia circular?

A avaliação do nível de adoção de práticas da economia circular por uma PME é complexa e precisa de indicadores que possam abranger diversas dimensões e eixos de atuação. O uso de recursos, o investimento em design circular e o envolvimento em clusters para promoção de simbioses industriais são alguns dos aspetos que devem ser avaliados.

O projeto ECOECONOMY 4.0 disponibiliza uma ferramenta gratuita de autodiagnóstico: a Ferramenta de Avaliação da Adoção de Práticas de Economia Circular. Depois de responderem às questões colocadas, as empresas poderão saber qual o nível de desempenho circular, mas também aceder a recomendações de boas práticas para aprofundar a incorporação dos princípios da economia circular.

Como funciona a ferramenta de autodiagnóstico de economia circular do ECOECONOMY 4.0

De forma intuitiva, cada empresa poderá aceder à ferramenta de autodiagnóstico de desempenho circular através do ECOECONOMY 4.0. Depois do registo, basta responder às perguntas apresentadas. A ferramenta está disponível em dois formatos:

• Versão rápida: 10 questões de escolha múltipla, divididas em cinco categorias, que permitem avaliar a maturidade global da empresa.

• Versão detalhada: 28 questões, dividas em cinco categorias, que permitem uma avaliação detalhada do desempenho circular e acesso a recomendações. É possível responder apenas à versão rápida e, posteriormente, concluir a avaliação na versão detalhada.

As cinco categorias de análise abrangem Gestão & Estratégia (focado no Plano Estratégico de Economia Circular), Relação com fornecedores, Inovação & Design Circular em produtos ou serviços, Recursos e Emissões e Sensibilização e Comunicação.

Saiba mais no Guia de Utilização.

Que tipo de resultados podem ser obtidos com esta ferramenta?

Depois de preenchidas as questões da ferramenta de autodiagnóstico, as empresas têm acesso à respetiva avaliação. Na versão rápida, os resultados são apresentados em imagem, com indicação do grau de maturidade global (e significado). Já na versão detalhada, os resultados apresentam-se em PDF e, além da maturidade global, as empresas podem aceder ao grau de detalhe por categoria, assim como a recomendações de boas práticas que permitirão aprofundar a adoção de medidas.

Os resultados apresentados variam numa escala de “Principiante” a “Liderança”. No primeiro, “Principiante”, estarão englobadas as empresas que ainda não incorporam princípios da Economia Circular. A “Liderança” é reservada a empresas que têm um desempenho acima da média e que incorporam, efetivamente, os princípios da economia circular.

Qual a importância da neutralidade carbónica e transição energética para as empresas?

A neutralidade carbónica e a transição energética são conceitos relacionadas com as matrizes de consumo de energia e de emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Entende-se por “transição energética” a mudança de um sistema energético baseado em energia fóssil para um modelo assente em fontes de energia renováveis e com um foco na eficiência energética. Já a “neutralidade carbónica” refere-se a um ponto de equilíbrio (balanço zero) entre emissões evitadas ou compensadas e produzidas.

Ter como objetivo a neutralidade carbónica e a transição energética (e adotar medidas) significa contribuir ativamente para a mitigação das alterações climáticas, mas também assumir uma posição de liderança e inspiração para colaboradores, clientes, parceiros e comunidade.

Neste caminho há também ganhos mais imediatos para as empresas. A redução de custos, a adoção de tecnologias e processos mais eficientes e a diferenciação perante consumidores e investidores são alguns exemplos.

Como avaliar o nível de transição energética e de descarbonização numa PME?

Conhecer e medir, de forma rigorosa, as ações que contribuem para as emissões de GEE da PME é essencial. Para avaliar o nível de maturidade da empresa é importante ir além dos indicadores de consumo da atividade da empresa e englobar também toda a cadeia de valor. Outros aspetos, como a existência de compromissos e metas definidas ou o reporting de desempenho, devem ser também incluídos como indicadores.

O ECOECONOMY 4.0 contempla uma ferramenta gratuita de autodiagnóstico para PME em termos de desempenho nesta área: a Ferramenta de Avaliação da Adoção de Práticas de Descarbonização / Transição Energética. A partir de um conjunto de perguntas, permite às empresas conhecer melhor os riscos e desafios das alterações climáticas, calcular a respetiva pegada de carbono e traçar o roadmap de implementação de medidas de descarbonização e transição energética.

Como funciona a ferramenta de autodiagnóstico de práticas de descarbonização do ECOECONOMY 4.0?

As PME que pretendam utilizar a ferramenta de autodiagnóstico apenas precisam de aceder ao ECOECONOMY 4.0 e proceder ao respetivo registo. A partir daí, responda às questões que vão surgindo no ecrã. Cada empresa poderá escolher:

• Versão rápida: 17 questões de escolha múltipla, divididas em cinco categorias, de forma a avaliar a maturidade global da empresa.

• Versão detalhada: 37 questões, divididas em cinco categorias. Além da maturidade global da empresa, esta versão permite avaliar a maturidade por categoria, aceder a recomendações de ações e calcular a pegada de carbono simplificada da organização. É possível responder apenas à versão rápida e, posteriormente, concluir a avaliação na versão detalhada.

Esta ferramenta permite avaliar cinco categorias: Pegada de Carbono, Riscos Climáticos e Oportunidades, Estratégia para a Descarbonização da empresa, Cadeia de Valor e Monitorizar & Reportar.

Saiba mais no Guia de Utilização.

Que fatores podem influenciar a pegada carbónica de uma organização?

Uma empresa mais inovadora e com um papel ativo no estabelecimento de princípios mais sustentáveis preocupa-se com a sua pegada carbónica. Como tal, importa perceber como esta é calculada e, consequentemente, como pode ser reduzida. Os fatores que mais influenciam estas contas estão relacionados com a atividade da própria empresa, desde o consumo de combustível ao consumo energético nas instalações, passando ainda por outros gastos decorrentes da atividade.

O Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) é a metodologia base deste cálculo, focando as emissões em termos de dióxido de carbono equivalente (CO2e), em três âmbitos: