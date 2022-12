Uma publicação no Facebook afirma que as forças armadas brasileiras empossaram Jair Bolsonaro — derrotado por Lula da Silva nas eleições que decorreram no fim de outubro deste ano — a cumprir um novo mandato como Presidente do Brasil. A partilha é acompanhada de um vídeo que mostra a suposta cerimónia onde essa cerimónia teria acontecido. Porém, é falso.

O vídeo partilhado na publicação mostra imagens de uma cerimónia que decorreu no passado dia 1 de dezembro e que foi transmitida pelo canal TV Brasil. O evento aconteceu para promover generais das forças armadas brasileiras. Durante a cerimónia, os militares prestaram continência ao presidente brasileiro enquanto era tocado o hino nacional.

“Muitas pessoas me ligaram a perguntar se é normal os três comandantes das forças armadas e todos os generais prestarem continência ao presidente de república…”, ouve-se no vídeo que acompanha a publicação que o Observador verifica. A resposta é: sim, é normal, ao contrário do que o autor do vídeo parece sugerir.

No momento em questão, é possível ver na transmissão que o objetivo do gesto é “prestar honras militares” ao ainda presidente do Brasil, por “término de solenidade”. E é aí que os presentes — que foram incentivados a participar no momento pelo speaker da cerimónia — se levantam e “batem continência” ao Presidente, enquanto ecoa o hino nacional na sala.

Não há qualquer ligação entre o evento e uma cerimónia de tomada de posse, que no Brasil apenas compete ao Supremo Tribunal Eleitoral (TSE). Nessa cerimónia, o TSE formaliza os resultados eleitorais e entrega ao candidato vencedor um diploma que comprova que o mesmo está pronto para tomar posse do cargo para o qual foi eleito.

Lula da Silva, que venceu as eleições presidenciais deste ano, foi empossado no dia 12 de dezembro, numa cerimónia marcada pelo TSE.

Conclusão

Uma publicação que afirma que Jair Bolsonaro foi empossado pelos militares brasileiros para um novo mandato está a espalhar-se nas redes sociais. Contudo, o conteúdo é falso.

As imagens que acompanham a partilha dizem respeito a uma cerimónia de promoção de generais das forças armadas brasileiras, no passado dia 1 de dezembro. No momento em que os militares se levantaram e “bateram continência” ao Presidente cessante, enquanto o hino nacional ecoava na sala, o objetivo não foi dar posse a Bolsonaro para um novo mandato presidencial. É possível ver na transmissão original que, momentos antes, todos os presentes foram incentivados “a prestar honras” ao Presidente cessante por “término de solenidade”.