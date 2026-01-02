Um “apresentador de Portugal” recebeu o Presidente brasileiro, Lula da Silva, num programa ao vivo e “desrespeitou-o”. É essa a ideia que foi posta a circular numa série de publicações nas redes sociais que remetem para um vídeo do suposto embate, em que Lula teria “calado até a plateia” com a sua resposta.

Essas publicações remetem para um link do Youtube que mostra não a interação, mas apenas uma fotografia de Lula e o suposto apresentador português, e em que uma voz narra durante mais de 17 minutos o que alegadamente teria sucedido.

A narração começa, desde logo, por uma informação falsa: diz-se que o embate aconteceu “no estúdio principal da emissora portuguesa Canal Europa”, uma emissora que, verificado o registo dos órgãos de comunicação social portugueses no site da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, não existe.

A ouvir Lula estariam estudantes, jornalistas e representantes da comunidade brasileira, conta a pormenorizada descrição. Mas é fácil constatar que, ao contrário do que diz o narrador, Lula nem sequer esteve recentemente em Lisboa: no final de novembro o chefe de Estado brasileiro fez as suas mais recentes visitas — África do Sul e Moçambique — e é preciso recuar a 2023 para encontrar a última visita do Presidente brasileiro a Portugal.

Mais recentemente, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, convidou-o a regressar em abril de 2026 para a comemoração dos 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Além de não haver qualquer notícia ou registo da vinda de Lula a Portugal, e muito menos de uma participação num programa televisivo português, o Observador comprovou — recorrendo a uma ferramenta online de deteção de conteúdos gerados por inteligência artificial — que esta imagem terá sido produzida digitalmente, com 99% de probabilidade.

O longo relato prossegue, alegando que o “apresentador” nunca identificado e aparentemente gerado por inteligência artificial teria perguntado a Lula se não considera que o Brasil só voltou a ser respeitado desde que o atual Presidente saiu da prisão. É preciso seis minutos de descrição dramática sobre como o estúdio ficou em suspenso, aguardando pela resposta de Lula num ambiente de tensão evidente e até com assessores portugueses a “levar as mãos à cabeça”, para ouvir a suposta citação do Presidente: “A verdade pode demorar, mas sempre aparece (..) Fui vítima de um processo político”.

Só que nada disto aconteceu. Apesar de o narrador continuar a contar a suposta interação, com a fotografia em que aparecem membros da plateia com chapéus de Pai Natal na cabeça como pano de fundo, não há qualquer registo de que este programa e esta conversa tenham qualquer base em acontecimentos reais.

Conclusão

Lula da Silva não esteve em Portugal recentemente nem participou em nenhum programa televisivo português. O canal supostamente referido não existe e a imagem utilizada foi gerada, com 99% de probabilidade, com recurso a inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.