Greta Thunberg foi uma das personalidades mais conhecidas a embarcar na Global Sumud Flotilha que partiu de Barcelona com o objetivo de chegar à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária. À ativista sueca juntaram-se portugueses como Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte. Todos foram detidos por Israel, antes de conseguirem pôr um pé em solo palestiniano.

Greta Thunberg chegou a Atenas no dia 6 de outubro, depois de ter sido detida pelas autoridades israelitas. Em entrevista ao jornal sueco Aftonbladet, Greta chegou a denunciar ter sido alvo de ameaças, pontapés e insultos enquanto esteve detida numa prisão israelita, depois de ter sido intercetada pelas autoridades de Telavive.

Dado esse contexto, surge uma publicação nas redes sociais que dão conta de uma ameaça da Coreia do Norte. Caso Greta Thunberg fosse morta pelas autoridades israelitas, Pyongyang iria lançar bombas nucleares contra Telavive.

Facebook

As páginas nas redes sociais remetem-nos para o site Pamphlets (Panfletos em português) que se descreve como um “projeto revolucionário de media comunista dedicado a desvendar os equívocos e mentiras sobre o comunismo”.

O artigo publicado no site Pamphlets acrescenta que os “altos funcionários” do governo de Pyongyang disseram que “qualquer ataque a Thunberg seria tratado como uma grave provocação e poderia desencadear uma resposta contra o coração do regime sionista”, citando a televisão central da Coreia (KCTV) e a rádio Pyongyang. Trata-se de dois meios de comunicação estatais, que não partilham qualquer notícia relacionada com ameaças do regime norte-coreano a Israel por causa de Greta Thunberg.

Na publicação original na rede social X (que conta com 44 milhões de visualizações) a conta admite que se tratou de uma “sátira” com o propósito de denunciar as “histórias” que os meios de comunicação sociais “inventam” sobre a Coreia do Norte.

this obviously satire about how the western MSM lies about North Korea and makes up insane stories you idiots pic.twitter.com/ZtbZ96y0t2 — Pamphlets (@PamphletsY) September 24, 2025

Na rede social X da Pamphlets podemos encontrar outras publicações escritas com o mesmo tom satírico, por exemplo uma a dar conta de que o ponta de lança norueguês Erling Haaland (que marcou três golos contra a seleção de Israel) foi considerado um “terrorista” pelos media israelitas.

Conclusão

A resposta é-nos dada pela própria página que começou por partilhar esta desinformação. É a Pamphlets que adianta que o conteúdo que foi tão divulgado nas redes sociais se trata de uma “sátira”, aliás como todas as restantes publicações que partilham nas suas redes sociais. Não há qualquer notícia credível que nos dê conta de ameaças da Coreia do Norte a Israel por causa de Greta Thunberg.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.