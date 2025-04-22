Vestida com um uniforme militar e sem uma perna. Assim é a “Barbie ucraniana”, de acordo com várias publicações que circulam nas redes sociais nas últimas semanas. A boneca apresenta uma prótese em vez de uma perna e apoia-se numa muleta. Mas será verdade?

A imagem da embalagem da boneca prolifera nas redes sociais sem qualquer fonte fidedigna associada. Aliás, por norma, sempre que qualquer boneca Barbie é lançada há uma comunicação da marca que desagua nos meios de comunicação social. Assim aconteceu com a Barbie inspirada na esgrimista ucraniana Olga Kharlan em 2020, por exemplo. Um artigo no Kyiv Post noticia o feito. Foi a primeira vez que a empresa Mattel, fabricante mundial de brinquedos conhecida sobretudo pelos produtos Barbie, lançou uma boneca inspirada numa figura ucraniana.

Já neste caso não há qualquer notícia sobre o assunto, nem na imprensa local nem internacional. Mas mesmo que os meios de comunicação não tivessem feito eco deste lançamento, a própria marca teria comunicado a novidade nas suas plataformas de comunicação e venda. A juntar a isso, o modelo em causa não está disponível para compra na loja online da marca norte-americana. O Observador conferiu outros canais de distribuição oficiais e também nenhum disponibiliza este modelo, que também não consta da lista de modelos de coleção no site da Mattel.

Por fim, a empresa que fabrica a icónica boneca nega mesmo que tenha produzido a boneca em questão. “Este não é um produto Mattel”, esclarece Amarilis Whitty, diretora de relações públicas, ao site polaco de verificação de factos Demagogue. O Observador endereçou questões ao departamento de imprensa da empresa, mas não obteve resposta.

Conclusão

Não há nenhuma fonte credível que ateste que a boneca existe. O modelo não está à venda nas lojas oficiais e a própria fabricante da Barbie nega que tenha produzido tal edição.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.