A detenção de Nicolás Maduro no primeiro sábado do ano foi um choque para grande parte do mundo. A operação norte-americana foi calculada e meticulosa, pelo que só se ficou a saber que o Presidente da Venezuela havia sido capturado quando Donald Trump assim o confirmou nas redes sociais.

Ao início da madrugada, quando os mísseis começaram a cair pelas várias instalações militares espalhadas por Caracas, especulava-se qual seria o intuito desta ofensiva que partiu de Washington. Até lá, os ataques estavam limitados a embarcações na costa venezuelana.

Por isso, quando Trump anunciou que Nicolás Maduro estava a caminho dos Estados Unidos da América, rodeado por agentes da DEA (Drug Enforcement Administration), começaram a circular algumas imagens que alegadamente capturavam o momento em que o venezuelano, algemado, foi levado pelas autoridades norte-americanas.

Nestas imagens, Maduro aparece, de camisa branca e casaco, a ser levado pelos braços pelos militares norte-americanos que protagonizaram esta missão. Não se sabe exatamente de onde surgiram as fotografias, mas rapidamente marcaram a discussão online e chegaram a ser utilizadas por diferentes órgãos de comunicação social internacionais para ilustrar a notícia.

Contudo, nunca foram utilizados por nenhuma fonte oficial — seja por Donald Trump ou por alguma figura em Washington. Estas imagens que circulam nas redes sociais foram, na verdade, geradas com recurso a ferramentas de inteligência artificial, como o Observador confirmou utilizando a plataforma Hive Moderation.

A primeira fotografia oficial só viria a aparecer algumas mais tarde. Na imagem, publicada na conta oficial de Donald Trump na rede social Truth, o Presidente da Venezuela aparece com um fato de treino da Nike, com uma venda a cobrir-lhe os olhos e uns auscultadores para bloquear o som. No final daquele sábado, 3 de janeiro, Maduro voltou a aparecer diante as câmaras quando pisou solo norte-americano — nunca com a roupa retratada naquelas primeiras imagens que ficaram virais nas redes sociais.

Conclusão

As imagens que se tornaram virais poucas horas após Donald Trump ter confirmado a detenção de Nicolás Maduro em Caracas foram geradas com inteligência artificial. As primeiras imagens do Presidente da Venezuela capturado pelos Estados Unidos da América só apareceriam momentos mais tarde, numa publicação oficial do Presidente norte-americano na rede social Truth.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.