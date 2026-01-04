Algemado, de fato de treino azul e preto, de gorro, de chinelos e com meias brancas, foi assim que Nicolás Maduro saiu do avião que o transportou até Nova Iorque depois de ter sido detido pelos Estados Unidos da América numa operação militar que teve como objetivo levar o presidente venezuelano até justiça norte-americana. Numa das imagens, Maduro está sentado, no meio de vários agentes da polícia, e posa para a fotografia com os polegares para cima.

Maduro apareceu rodeado por agentes da Administração de Repressão ao Tráfico de Drogas (DEA) dos EUA, uma agência federal contra o narcotráfico, à saída do avião e também à entrada do edifício para onde foi transportado à chegada a território norte-americano. Deverá ser presente a tribunal já esta segunda-feira.

#Atención Primeras imágenes de Nicolás Maduro tras bajar del helicóptero y en los cuarteles de la DEA, después de su captura en Venezuela, por parte de la administración del presidente Donald Trump. #VocesySonidos pic.twitter.com/wEqm5TUtGp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 4, 2026

#ATENCIÓN | Estás son las primeras imágenes que se conocen de Nicolás Maduro llegando a Nueva York, tras ser capturado esta madrugada en una operación estadounidense. pic.twitter.com/uYCArOYET4 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 4, 2026

Num dos vídeos captados por quem teve acesso àquelas instalações policiais e depois difundidos por vários meios de comunicação social, aparece Nicolás Maduro a entrar num edifício que tudo indica ser da DEA, a cumprimentar quem por ele passa, dizendo: “Good night” [boa noite] e “happy new year” (feliz ano novo) — são as primeiras palavras que se ouvem de Maduro depois de ter sido capturado na madrugada de sábado.

A sua mulher, Cilia Flores, que também foi detida na mesma operação da unidade especial Delta Force, surge de fato treino verde e cinzento, apenas num dos vídeos em que o Presidente da Venezuela é filmado a sair das traseiras de uma carrinha celular enquanto coxeava.

WATCH: First video of Nicolás Maduro getting off the plane at Stewart Air National Guard Base pic.twitter.com/4NKPQJYAxJ — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 4, 2026

????????????????| Asi ingresaba Maduro a las oficinas de la DEA. pic.twitter.com/YaIlRQCtlh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 4, 2026

Nicolás Maduro foi detido juntamente com a sua mulher na madrugada de sábado numa operação militar levada a cabo pelos Estados Unidos da América e que foi vista em direto por Donald Trump. Será presente a tribunal na próxima segunda-feira, em Nova Iorque.