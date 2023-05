O Benfica venceu o Sp. Braga por 1-0 no Estádio da Luz no dia 6 de maio de 2022, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Primeira Liga. O golo solitário que deu a vitória aos encarnados, marcado por Rafa ao minuto 67, foi muito festejado por adeptos e jogadores, desde logo porque deixava o Benfica a quatro pontos do segundo classificado, o FC Porto, a três jogos do fim do campeonato, mantendo a equipa de Roger Schmidt numa boa posição para conquistar o título.

No momento da comemoração do golo contra o Sp. Braga, foi captado um vídeo, que tem circulado nas redes sociais, focado em Gonçalo Ramos. O vídeo foi publicado originalmente no TikTok, onde, neste momento, não se encontra visível, por um adepto do Sporting que legenda as imagens com uma pergunta: “Gonçalo Ramos agride operador de câmara???”

Uma utilizadora do Facebook com uma foto de perfil em que veste a camisola do FC Porto recupera o vídeo e escreve: “O que é isto???? Que lindo menino”, ironizando e colocando em causa o suposto comportamento de Gonçalo Ramos. Na caixa de comentários, a tese da agressão é sustentada por outras pessoas. “Depois, só nós portistas é que batemos em todos, isso ninguém vê”, lê-se. O mesmo conteúdo tem circulado no Twitter havendo, pelo num dos casos detetado pelo Obervador, uma referência explícita à suposta “agressão do Gonçalo Ramos a um operador de câmara”.

Afinal, quem é o referido “operador de câmara”? Trata-se de André Araújo, que se apresenta no perfil do LinkedIn como videomaker do Benfica. Percebe-se pelo colete roxo que está devidamente acreditado pela Liga Portugal para ocupar um dos cantos do relvado, zonas destinadas a repórteres de pista e fotógrafos. Ao mesmo tempo, o funcionário dos encarnados está a utilizar a mesma roupa que os elementos da comitiva encarnada — exceto jogadores e treinador principal — utilizam em dias de jogo.

André Araújo faz parte da equipa de comunicação que acompanha todos os passos do futebol masculino do clube. No vídeo, é visível que Gonçalo Ramos reconhece o repórter de imagem e se dirige a ele para festejar o golo sem nunca o ter agredido, como se pode ver através de um outro vídeo captado da bancada e divulgado pela conta de Instagram “carregabenfica_” e em que se ironiza com a “brutal agressão do Ramos ao ‘nosso’ [do clube] André”. A mesma publicação refere que o videógrafo “é funcionário do Benfica” e “acompanha o dia a dia” da equipa principal de futebol da Luz.

Nesse mesmo vídeo — uma versão mais completa do que as que têm difundido a tese da “agressão” —, é possível perceber como, depois de ser abordado por Gonçalo Ramos, o videógrafo da equipa sorri e comemora com o avançado do Benfica o golo que Rafa tinha acabado de marcar. André Araújo sorri e felicita o jogador pelo golo.

Contactado pelo Observador sobre este episódio, o Benfica confirmou que a pessoa que interage com Gonçalo Ramos no vídeo é André Araújo, repórter de imagem oficial do clube, mas preferiu não comentar o vídeo nem esclarecer que tarefa estava a desempenhar o funcionário naquele local. Um vídeo mais extenso daquele momento mostra que o videógrafo interage com o avançado do clube e que o felicita pelo golo que Rafa tinha marcado instantes antes.

Conclusão

É falso que Gonçalo Ramos tenha agredido o repórter de imagem do clube, tal como fica claro no vídeo publicado no Instagram captado de um ângulo mais aberto e numa versão mais alargada daquele momento. A interação foi parte da celebração do golo que deu a vitória ao Benfica no jogo contra o Sp. de Braga.

