Várias publicações nas redes sociais mostram um vídeo de Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, rodeado de manifestantes na rua. A polícia faz esforços para levar o político de forma segura até uma viatura. “Traidor”, “pedófilo”, “abusador”, são alguns dos insultos dirigidos a Starmer por quem participava no protesto. No canto superior direito do vídeo vê-se a marca do tabloide inglês The Sun. O vídeo é de facto verdadeiro, mas é de 2022.

O vídeo foi originalmente publicado pelo The Sun no dia 7 de fevereiro de 2022. Nessa altura, Keir Starmer era ainda líder do partido trabalhista do Reino Unido.

Segundo o jornal, os manifestantes que estavam à porta do parlamento inglês gritavam insultos relacionados com a história de Jimmy Savile. A celebridade britânica morreu em 2011. Mas foi já depois da sua morte que Savile se encontrou envolvido num escândalo sexual de dimensões gigantescas. O DJ e apresentador, condecorado por diversas Ordens ainda em vida, foi acusado de abusar sexualmente cerca de 500 pessoas, de idades compreendidas entre os dois e os 75 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Porque estavam os manifestantes a protestar e a insultar Keir Starmer?

Na semana anterior ao momento gravado pelo The Sun, Boris Johnson — que era primeiro-ministro — acusou o opositor de falhar ao não ter processado Jimmy Savile enquanto foi procurador-geral do Ministério Público inglês.

O jornal The Sun escreve que os protestos contra Starmer podem ter sido motivados pela declaração do primeiro-ministro. A BBC verificou as acusações de Johnson e não encontrou evidência de que a alegação seja verdadeira.

Conclusão

Um vídeo mostra o atual primeiro-ministro britânico rodeado de manifestantes que lhe dirigem insultos à saída do parlamento inglês. A acompanhar as publicações vem a questão: “Será este o primeiro-ministro menos popular de sempre?” Trata-se de uma suposição enganadora. O vídeo foi gravado e publicado a 7 de fevereiro de 2022, quando Starmer era ainda líder da oposição.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.