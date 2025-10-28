O Burkina Faso tem uma longa tradição de homenagear figuras importantes do país através de grandes monumentos espalhados pelo seu território. A mais conhecida é construção na capital Ouagadougou que, com dois punhos erguidos e uma alta torre, homenageia os heróis e “mártires” que lutaram pela independência e pela democracia no país.

Desde 2022, o país é governado por Ibrahim Traoré, que assumiu a liderança da junta militar após o golpe de Estado que derrubou o regime de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Apesar de uma governação estrita e com fortes ideais anti-colonialistas, a tradição de construir estátuas e monumentos mantém-se. Em maio de 2025, Traoré inaugurou uma estátua em honra do antigo Presidente Thomas Sankara, visto como uma das principais figuras anti-imperialistas, que serve como inspiração para a liderança atual do país.

Mais recentemente, têm circulado nas redes sociais imagens de uma nova grande estátua que alegadamente está a ser edificada no país, prestando homenagem ao líder da junta militar. “Disseram que não esperarão que ele morra antes de o louvarem, mas celebram-no enquanto está vivo”, lê-se numa das dezenas de publicações que ficaram virais online.

Olhando para a suposta construção anexada nestes posts, vê-se uma grande figura — extremamente realista — que representa Ibrahim Traoré, de traje militar e boina vermelha tal como costuma apresentar-se em público. À sua volta, andaimes perfeitamente colocados e mais de uma dezena de trabalhadores identicamente vestidos. Na parte traseira da fotografia, percebe-se que o texto nos cartazes que preenchem a linha do horizonte está escrito num idioma não identificável, sugerindo então que possa ter sido gerado artificialmente.

Assim, com a ausência de qualquer notícia em órgãos de comunicação social oficiais que remeta para esta “enorme estátua” no Burkina Faso, o Observador submeteu a imagem a análise em múltiplas plataformas que detetam a presença de inteligência artificial na criação de diferentes conteúdos. As plataformas Undetectable AI e TruthScan deram o mesmo parecer: 92% de probabilidade de ter sido gerada com recurso a ferramentas de inteligência artificial.

Conclusão

A imagem que mostra a construção de uma “enorme estátua” do Presidente interino do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, tem uma grande probabilidade de ter sido gerada por inteligência artificial. Para além disso, não existe registo de qualquer notícia sobre esta construção vinda de meios de comunicação locais reputáveis, pelo que não é possível confirmar a sua edificação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.