A morte de Ali Khamenei logo nos primeiros dias do conflito abalou o panorama político — e religioso — do Irão. O aiatola é o líder supremo do país e, após os ataques dos Estados Unidos da América e de Israel no último dia de fevereiro, Teerão ficou temporariamente desgovernado.

Naqueles primeiros ataques, foram vários os responsáveis políticos iranianos que acabaram mesmo por morrer, como garantiram Donald Trump e Benjamin Netanyahu. O ataque que matou o então aiatola, que governava o pais há 37 anos, também vitimou a sua filha Boshra, a neta Zahra, o genro e a nora. Já o seu filho, Mojtaba, tornar-se ia o seu sucessor e o atual líder supremo do Irão.

Quando a notícia foi confirmada pela imprensa iraniana no primeiro dia de março, começaram a circular milhares de imagens que alegadamente mostravam o momento em que um míssil lançado ou pelos EUA ou por Israel matou o aiatola. De seguida, surgiu uma imagem que alegadamente mostra o que seria o corpo de Ali Khamenei junto aos escombros de um edifício, associada a uma suposta fonte noticiosa.

Para comprovar a veracidade de uma imagem que se tornou viral nas redes sociais, o Observador recorreu à plataforma HiveModeration, que concluiu que o conteúdo que circulava em massa nas diferentes plataformas tinha sido, na verdade, gerado por inteligência artificial.

Conclusão

As imagens que mostram o corpo de Ali Khamenei a ser retirado dos escombros de um edifício após o ataque que levou à sua morte no início do conflito foram geradas com inteligência artificial e, por esse motivo, não são verdadeiras.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.