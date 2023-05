A imagem de um suposto cartaz do Livre sobre a “Festa da Espiga”, mais concretamente de um “espetáculo drag” no âmbito desse evento, circula com uma referência a entradas gratuitas para crianças. No Facebook, várias publicações questionam: “Entrada gratuita para crianças numa festa com Drag Queens?”

A conclusão surge de seguida: “A nossa esquerda está podre e doente. Livre, Bloco de Esquerda, tudo a mesma decadência! É preciso proteger as nossas crianças”, alega este utilizador que não faz referência ao verdadeiro autor desta frase: André Ventura.

O líder do Chega fez a mesma partilha nas redes sociais, com as mesmas palavras e exatamente com a mesma imagem, como podemos verificar através da sua conta oficial no Twitter:

O cartaz original do espetáculo drag não tem qualquer referência a bilhetes gratuitos para “crianças até 16 anos”. O evento foi divulgado pelo Livre através das redes sociais, mas também do site do partido, onde constava que este espetáculo começaria às 22 horas, no último dia da Festa, e não refere entradas gratuitas para os mais novos.

O espetáculo drag foi um dos momentos da Festa da Espiga organizada pelo partido, que decorreu nos dias 19 e 20 de maio, no Quartel do Largo do Cabeço de Bola, em Lisboa. No site do Livre dedicado à Festa constava que as inscrições para os dois dias custariam 10 euros e seriam grátis para crianças até aos 16 anos, sem jantar. Quem quisesse participar na Festa da Espiga com jantar incluído, teria de pagar um bilhete de 20 euros, 15 euros no caso de ser bilhete reduzido e, para crianças até 16 anos, 7,5 euros.

Estes valores são os que constam na publicação em análise, no entanto, dizem respeito às entradas para os dois dias da Festa da Espiga, e não para assistir ao espetáculo drag, que começou às 22 horas do último dia da Festa. O cartaz da Festa era mais extenso e incluía um documentário, um espaço de conversa, uma sessão coletiva e também o espetáculo já referido. Além disso, segundo referiu o Livre, durante os dois dias funcionaria também um “espaço infantil”.

Nas redes sociais, o Livre queixou-se de ter sido posta a circular, pelo “líder e os deputados da extrema-direita parlamentar”, uma “montagem fazendo crer que o espetáculo de encerramento com Drag Queens, depois das 22h, seria destinado a crianças”.” A Festa da Espiga teve atividades para todas as idades e contou com documentários, debates, música ao vivo etc., incluindo um espaço infantil com atividades supervisionadas por educadoras, que encerrou às 22h”, explicou o partido que aproveitou para condenar as “manipulações da extrema-direita que poderiam ter tido consequências graves.”

Durante o dia, o líder e os deputados da extrema-direita parlamentar fizeram circular uma montagem fazendo crer que o espectáculo de encerramento com Drag Queens, depois das 22h, seria destinado a crianças. 2/ — LIVRE (@LIVREpt) May 21, 2023

Na sequência de tweets que fez sobre esta mesma matéria, o Livre revelou ainda que o encerramento da Festa da Espiga foi “’visitado’ por três ‘nacionalistas’ em atitude provocatória, irresponsavelmente incitados pelo líder e deputados da extrema-direita. O incidente foi gerido com calma pelos dirigentes no local”, refere, apontando o dedo à publicação inicial feita por André Ventura.

Conclusão

Não é verdade que o Livre tenha promovido um espectáculo drag com entrada gratuita para crianças, como consta na publicação que aqui analisamos. O espetáculo referido fazia parte do encerramento da Festa da Espiga, que se realizou a 19 e 20 de maio, mas só começou depois de fechado o espaço infantil, que também existia neste evento. “O Livre fala em “montagem” e manipulações da extrema direita”. A publicação coloca lado a lado a promoção do cartaz do espetáculo drag e o preçário para a totalidade da Festa, onde constam informações para a entradas de crianças, como se dissesse respeito àquele espetáculo concreto. Não foi assim.

