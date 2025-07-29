A novidade surpreendeu e causou desgosto entre muitos fãs da popular série Os Simpsons. Segundo várias publicações nas redes sociais, que incluem imagens do episódio em causa, no final da 36.ª temporada a mãe da família, Marge Simpson, morre “oficialmente”.

As imagens em causa, como explica esta publicação, mostra os familiares — Homer, Bart e Lisa — a participarem no funeral de Marge, acompanhados por outras personagens. Durante essa cena, Marge está no céu e olha para baixo, com um sorriso no rosto. “A cena marca um momento inédito na história da série em que em mais de três décadas no ar, apenas personagens secundários haviam sido mortos”, continua a publicação, frisando que a escolha de “eliminar” um dos membros centrais da família levou a que muitos fãs pedissem “Justiça pela Marge” e a ressurreição da personagem nas redes sociais.

É importante lembrar, para quem é fã dos Simpsons, que a longa história — já leva 790 episódios desde que o primeiro foi transmitido, em 1989 — inclui muitas vezes episódios que mostram regressos ao passado ou “saltos” temporais até ao futuro, sendo que neste segundo caso muitas vezes são apenas fantasiosos e não refletem, de facto, a linha narrativa que a série efetivamente segue. Neste episódio, a narrativa avança 35 anos no tempo.

Foi aliás isso mesmo que o produtor executivo Matt Selman veio defender depois de o episódio ter sido transmitido, no dia 18 de maio, e de as reações online terem começado a multiplicar-se. “Obviamente, dado que os episódios futuros dos Simpsons são todos fantasias especulativas, são todos diferentes de cada vez que acontecem. A Marge provavelmente nunca voltará a estar morta. O único sítio em que Marge está morta é num episódio futuro”, explicou, em declarações à Variety.

No episódio em causa, é mostrada uma linha temporal alternativa, no futuro, em que os irmãos Bart e Lisa acabam por se afastar, reaproximando-se depois de descobrirem um vídeo em que a mãe, entretanto morta, lhes pedia que cuidassem um do outro. Marge olha por eles no céu, onde tem um caso amoroso com o baterista dos Beatles, Ringo Starr.

À Variety, Selman disse que “todos os órgãos de comunicação [que noticiaram a morte de Marge, amplificando-a] sabiam que ela não estava, de forma nenhuma, morta”, mas a notícia gerou tráfego dada a popularidade da série. “Suponho que isto mostre que as pessoas gostam da Marge”.

Nesta análise do The Guardian recorda-se que o espanto deverá ter-se gerado entre “espectadores que veem a série de forma menos consistente”, uma vez que este é apenas um dos muitos episódios que dão saltos até ao futuro, como a série tem feito ao longo dos anos, “e que são geralmente entendidos como versões alternativas do futuro, e não pedaços da história numa linha temporal vasta e interligada”.

Até porque muitos desses saltos temporais são contraditórios, como nota o mesmo texto (no início da série é suposto Marge e Homer serem pais jovens nos anos 1980, mas os saltos ao passado não adaptam a idade nem mostram qualquer sinal de rejuvenescimento ou envelhecimento dos dois). Já houve, de resto, outros episódios que imaginaram a morte de personagens, incluindo do núcleo principal, como Bart e Homer.

Os Simpsons já garantiram o regresso por mais quatro temporadas, significando isto que vão chegar ao inédito número de quarenta temporadas — e Marge continuará a aparecer em todos esses episódios.

Conclusão

Marge Simpson não está, de acordo com a história e narrativa oficial dos Simpsons, morta. Isso só aconteceu num episódio classificado pelo produtor executivo como uma “fantasia especulativa”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.