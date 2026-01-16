Na imagem é possível ver Cristiano Ronaldo e Lionel Messi numa gala da entrega da Bola de Ouro, ao lado de Georgina Rodríguez e de cinco dos filhos de ambos. Os dois jogadores surgem com o troféu de melhor jogador do mundo nas mãos, como se o tivessem acabado de receber, como aconteceu várias vezes ao longo das carreiras. E na descrição lê-se: “Quando Lendas se Encontram. Uma Noite de família, elegância e glória do futebol.”

Porém, aquela que parece uma fotografia de festejo de dois rivais do mundo do futebol é, afinal, feita em Inteligência Artificial. O Observador comprovou-o através de sites que detetam imagens feitas com esta tecnologia, onde se garante que a imagem é apenas 3% real.

Mas há mais provas de que esta não é uma imagem verdadeira: a gala que serve para a atribuição do melhor jogador do mundo acontece anualmente em Paris, França, normalmente no Théâtre du Châtelet, e a Bola de Ouro premeia um jogador masculino e outro feminino em cada uma dessas ocasiões. Assim sendo, era impossível Ronaldo e Messi terem recebido o prémio no mesmo ano e estarem a posar junto às famílias.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estiveram grande parte das carreiras (que ainda não terminaram) taco a taco relativamente a Bolas de Ouro, mas o jogador argentino acabou por levar a melhor ao conquistar oito, enquanto Ronaldo tem cinco. Ainda assim, estão no primeiro e segundo lugar dos vencedores, sendo que a seguir, com três Bolas de Ouro cada, estão Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten.

Além de tudo isto há mais um fator a considerar: como personalidades públicas com enormes níveis de mediatismo, tudo o que Ronaldo e Messi fazem é motivo de notícia, mais ainda se estivessem juntos numa gala desta importância, e uma pesquisa feita pelo Observador concluiu que nenhum órgão de comunicação fidedigno noticiou a informação, pelo que a imagem não é mesmo real.

Conclusão

Uma fotografia de Messi e Ronaldo na cerimónia da Bola de Ouro, em que ambos posam com o prémio atribuído ao melhor jogador do mundo, foi publicada nas redes sociais e não é verdadeira. Além das provas de que foi produzida através de Inteligência Artificial, não seria possível que os dois recebessem o prémio na mesma gala, já que apenas são atribuídos dois anualmente, um para o futebol masculino e outro para o futebol feminino.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.