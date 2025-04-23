A demissão de Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira de futebol, no final de março, fez com que surgissem rumores sobre quem será o treinador que se segue. Jorge Jesus e Carlo Ancelotti são dois dos nomes que têm sido avançados pela imprensa brasileira como possíveis próximos selecionadores. Devido à especulação, começou a circular nas redes sociais um vídeo que, alegadamente, mostra Neymar a tecer críticas aos dois treinadores.

Um vídeo publicado mostra, supostamente, Neymar a dizer que Ancelotti teve apenas “sorte” no Real Madrid, onde, em duas passagens, conquistou vários títulos, incluindo, entre outros, três ligas dos campeões, dois campeonatos e dois mundiais de clubes. As críticas mais fortes terão sido tecidas a Jorge Jesus, que o futebolista brasileiro terá descrito como “perturbado”, “fraco” e “velho gágá”. “Tenho uma mágoa com ele. Ele, com inveja do meu salário astronómico, queimou-me lá na Arábia”, terá dito, alegadamente ameaçando retirar-se da seleção se fosse confirmado que o técnico português seria o eleito para a comandar.

Neymar e Jorge Jesus trabalharam juntos durante a passagem do internacional brasileiro pelo clube saudita Al Hilal. Em janeiro, numa conferência de imprensa, o técnico português comentou o futuro do jogador, que acabaria por ser transferido para o Santos: “Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição e, quando estava quase a voltar, voltou a lesionar-se. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial, mas a verdade é que, fisicamente, não tem conseguido acompanhar a equipa.”

Em fevereiro, quando se estreou pelo Santos, Neymar respondeu a essas declarações e disse estar “chateado” com o antigo treinador. “Eu estou pronto para jogar. A base de treinos, eu tinha, mas precisava de jogos. E essas foram as discussões que eu tive recentemente. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipa. Nos treinos eu demonstrava que estava, sim, apto a jogar. Que estava, sim, nas mesmas condições dos outros atletas”, afirmou, numa entrevista à Cazé TV, que é citada pela CNN Brasil.

Mais recentemente, no final de março e quando já circulavam rumores que envolviam o seu nome para o comando técnico da seleção brasileira, Jesus garantiu que não tem “nenhum problema com Neymar”, segundo o site UOL. O futebolista não respondeu a estas declarações, mas também não descreveu o treinador português como “fraco” ou “velho gágá”. Nem ameaçou deixar a seleção brasileira.

As imagens do vídeo que tem sido partilhado nas redes sociais foram retiradas de um episódio do podcast Podpah, em que Neymar participou em fevereiro. Contudo, nessa entrevista, o jogador não teceu críticas a Jesus ou Ancelotti, nem mostrou intenções de deixar a seleção brasileira devido à escolha do sucessor de Dorival Júnior. Apesar de a voz que se ouve estar muito idêntica à de Neymar, é percetível que as imagens foram manipuladas com recurso à inteligência artificial (é possível verificá-lo pela forma como a boca se mexe quando está a falar).

Conclusão

Neymar fez críticas a Jorge Jesus, que o treinou no Al Hilal, e Carlo Ancelotti e ameaçou retirar-se da seleção do Brasil se o treinador português for o novo selecionador? Não é verdade. O futebolista não descreveu Jesus como “perturbado”, “fraco” ou “velho gágá”. Nem ameaçou deixar a seleção brasileira. As imagens, retiradas de um episódio do podcast Podpah, foram manipuladas com recurso à inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.