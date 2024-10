Carros a gasóleo, carros a gasolina, carros híbridos ou elétricos. O mundo automóvel está a atravessar uma revolução. Mas onde poderá chegar? Nas redes sociais está a ser partilhado um vídeo que mostra o novo carro da Porsche, que muda de cor consoante a roupa da pessoa que passa na estrada.

O vídeo mostra a surpresa de várias pessoas sentadas numa esplanada enquanto assistem ao carro que está estacionado a mudar de cor em breves segundos. Primeiro para um azul claro, depois roxo, verde e finalmente um vermelho berrante. Sempre a cor da roupa das pessoas que passavam ao lado do veículo.

A conclusão que é traçada nos comentários do vídeo no Facebook que conta com quase 10 mil partilhas e mais de 56 mil gostos é simples: a Porsche lançou um novo modelo de carros: “Carro camaleão” que muda de cor “de forma instantânea“.

Será verdade? O vídeo existe. Foi publicado na página oficial da Porsche na Austrália, no dia 16 de setembro. É precisamente o mesmo vídeo que está a ser partilhado em várias redes sociais como o Facebook e o TikTok. O que não é igualmente partilhado é a descrição que explica o que acabámos de ver.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Porsche esclarece que o modelo “camaleão” que aparentemente muda de cor de “forma instantânea” é na verdade o modelo totalmente elétrico Macan, que chegou à Austrália em setembro deste ano. De acordo com a marca está a “chamar as atenções, na forma mais inesperada” por ser uma “fusão de performance elétrica e de estilo pessoal (…) onde a tecnologia se encontra com o talento pessoal”.

Há apenas uma menção ao facto de o carro camaleão mudar de cor como um camaleão: “Ao capturar a essência das pessoas que atravessam as ruas de Sydney e ao combinar o seu estilo com o seu desgin elegante — este efeito gerado por computador é uma homenagem à incrível personalização disponível no novo Macan totalmente elétrico.”

Em inglês, a publicação refere-se a “CG stunt”. Enciclopédias especializadas mostram que CG significa “gerado por computador” e “stunt” refere-se a duplo, como os utilizados no cinema. Ou seja uma imagem não-real do modelo Macan, fabricada com ajuda de tecnologia.

Além disso, uma pesquisa pelo modelo Macan no site oficial da marca Porsche detalha as características do modelo, desde o “caráter de automóvel desportivo” ao “advanced cockpit” e ao “volante de nova geração”. Há uma grande omissão: a suposta capacidade de mudar de cor “de forma instantânea”.

Se há modelos da Porsche que possam de facto mudar de cor? Em junho de 2024, a marca apresentava o modelo Sonderwunsch, que utiliza o processo “chromaflair”, que aplica “cinco camadas de tinta” e que tem uma “característica especial”: os “pigmentos finos na camada superior fazem com que o observador veja diferentes tons de cor dependendo do ângulo de visão e da luz”. Claro, nada que se compare ao vídeo promocional do Macan nas ruas de Sydney a mudar completamente de cor no espaço de segundos.

Conclusão

Não é verdade que a Porsche tenha lançado um novo modelo “camaleão”, capaz de mudar de cor “de forma instantânea”. O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais, que mostra o modelo Macan nas ruas de Sydney a mudar de cores entre o azul, o roxo, o verde e o vermelho, no espaço de poucos segundos é oficial, foi gravado e publicado nas redes sociais da marca de automóveis de luxo. Mas tem um grande senão. Na própria descrição do vídeo, a Porsche admite tratar-se de um “efeito gerado por computador” para promover a “incrível personalização” do modelo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.