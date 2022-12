“Esta é a realidade que os média tentaram esconder dos brasileiros.” Mais uma publicação alarmista, do passado dia 13 de dezembro, sobre as eleições brasileiras que decorreu em outubro deste ano. Ora, essa suposta realidade escondida significaria uma única coisa: afinal, Jair Bolsonaro terá vencido as eleições com 73,5% dos votos, depois de alegados hackers terem avaliado as urnas eletrónicas. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Já foram muitas as publicações que surgiram nas redes sociais onde era feita a alegação de que tinha ocorrido uma fraude eleitoral nas eleições do Brasil. Todas partilham de algo em comum: foram desmentidas. Esta é mais uma. Olhando para o texto (que contém também uma imagem), não existe nenhum elemento credível que comprove a alegação de que Bolsonaro, afinal, venceu mesmo estas eleições.

Depois, basta consultar os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável por verificar e validar este procedimento eleitoral. Na verdade, Bolsonaro obteve cerca de 58 milhões de votos brasileiros, o que correspondeu, na altura, a 49,10% dos votos. Já o candidato vencedor e novo presidente do Brasil, foi Lula da Silva, que conseguiu 50,90% dos voto, o que corresponde a mais de 60 milhões de votos brasileiros.

Também é importante dizer que o TSE, bem como outras instituições como as Forças Armadas — dado recordado pela agência Reuters –, vigia e fiscaliza as urnas eletrónicas, método utilizado neste tipo de eleições no Brasil, não tendo encontrado qualquer irregularidade que comprovasse uma suposta fraude eleitoral. Portanto, não, Bolsonaro não venceu as eleições com os resultados divulgados pela publicação original ou com qualquer outro resultado. Lula obteve a vitória à segunda volta, num frente a frente com Bolsonaro.

Conclusão

Não é verdade, tal como alega uma publicação de Facebook, que Bolsonaro tenha vencido as últimas eleições com mais de 70% dos votos. O autor não partilha a fonte ou notícias credíveis para comprovar aquilo que alega. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não existe qualquer prova de fraude eleitoral e, por isso, o vencedor continua e continuará a ser Lula da Silva.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.