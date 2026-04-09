Pouco depois do início da guerra no Médio Oriente, o Irão começou a atacar os países vizinhos do Golfo. Várias publicações que circulam nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, partilham um vídeo que, dizem, mostra um desses momentos: um incêndio no Aeroporto Internacional do Dubai causado por um ataque iraniano.

“Um enorme incêndio irrompeu perto do Aeroporto Internacional do Dubai depois de um ataque com um drone ter atingido um tanque de combustível, podendo ver-se fumo espesso e chamas a subir no local”, lê-se numa das publicações.

Nas imagens, gravadas a partir de um carro que circulava numa estrada próxima, pode ver-se um incêndio de grandes dimensões a consumir várias estruturas. Uma densa nuvem de fumo eleva-se acima dessas estruturas, mostrando a força das chamas.

Desde o início do conflito no Médio Oriente, o Aeroporto Internacional do Dubai (o mais movimentado do mundo) foi atacado pelo menos por três vezes, causando perturbações no tráfego aéreo que obrigaram ao adiamento e ao cancelamento de voos. O Irão tem atacado também vários países vizinhos (Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Jordânia, Kuwait e Iraque), direcionando mísseis e drones não apenas contra bases militares norte-americanas nesses países mas também contra infraestruturas críticas como aeroportos, instalações de gás ou complexos petroquímicos.

Contudo, o vídeo em causa não mostra um ataque ao aeroporto do Dubai, mas sim um incêndio que deflagrou em agosto de 2020 na cidade de Ajman, localizada na área metropolitana do Dubai. Uma pesquisa no motor de pesquisa Google com recurso a um frame do vídeo redireciona para uma publicação, na rede social Facebook, em nepalês com a legenda: “Grande incêndio em Ajman, Dubai”.

O incêndio em causa foi noticiado pela BBC em 2020. A televisão britânica adiantou que vários veículos dos bombeiros foram mobilizados para o mercado, sendo que, à data, as autoridades desconheciam a origem do fogo.

Através do Google Street ​View, consegue ver-se que as imagens que foram captadas no vídeo dizem respeito ao Centro Comercial Salem, em Ajman.

Conclusão

É falso que o vídeo de uma infraestrutura no Dubai em chamas corresponda ao aeroporto do Dubai, depois de ter sido atacado com um drone. As imagens mostram, sim, um incêndio de grandes proporções num mercado de Ajman, na área metropolitana do Dubai, em 2020.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.