A publicação repete-se em várias páginas de diferentes utilizadores. Vemos Elton John em palco, ao piano, a interpretar Skyline Pigeon, canção que faz parte de Empty Sky, álbum editado em 1969, o primeiro da discografia do músico britânico e o início da parceria com Bernie Taupin.

De novo o vídeo: ao mesmo tempo que vemos um Elton John bem mais envelhecido do que aquele que gravou o disco de estreia (o concerto em causa é claramente do século XXI), vemos também versos que aparecem em sobreposição à imagem. A primeira e mais óbvia sugestão é que se trata da tradução do tema em português. Ora, nada é mais fácil de refutar.

O texto em questão começa com a frase “você já percebeu o quanto o ser humano é estranho”. Talvez Elton John já tenha de facto percebido — ele ou Bernie Taupin —, mas não há verso nenhum na canção Skyline Pigeon que se aproxime desta oração. Naturalmente que é possível afirmar que o autor da publicação não quis fazer uma tradução. Mas mesmo que assim não tenha sido, a sugestão, sobretudo para quem não dominar a língua inglesa, é demasiado óbvia e, ao mesmo tempo, enganadora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quem aqui chegar sem aviso nem conhecimento, rapidamente regressará ao mundo convicto de que foi Elton John quem lhe passou estes ensinamentos. Até porque, o texto (que está transcrito na íntegra na publicação) surge com o nome “Elton John” no final, em jeito de assinatura. E a publicação foi apropriada por uma febre de viralização que a tornou constante nos feeds — esta é de 25 de novembro de 2022, mas talvez seja a mais antiga que encontrámos, as mais recentes são já deste ano de 2024.

Aliás, um desafio interessante é procurar em toda a discografia de Elton John uma canção que inclua esta frase. Não é que este que vos escreve seja especializado na temática, mas é apreciador coisa que chegue para duvidar e dar bom uso às potencialidades de um motor de busca com alcance generoso, para concluir que tal coisa não existe.

Conclusão

Não há nenhuma indicação óbvia e destacada que apresente o texto sobre a interpretação de Elton John como uma tradução da canção em português. Mas a sobreposição no vídeo e a assinatura no final são demasiado enganadoras.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.