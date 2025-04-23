“As emoções estiveram ao rubro hoje”, escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X, no fim de um dia recheado de acusações de Trump e outros membros da Casa Branca.

Na publicação, o Presidente ucraniano enviou uma farpa sobra as acusações feitas de estar a impedir as negociações ao não ceder às propostas norte-americanas.

Na publicação, Zelensky partilhou uma imagem da declaração feita em 2018 pelo então secretário de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, na qual se lê que os Estados Unidos se recusam a reconhecer a soberania da Rússia sobre a península no Mar Negro.

“Estamos absolutamente seguros que os nossos parceiros e, em particular, os EUA, irão agir em linha com as suas decisões fortes”, lê-se, como uma mensagem para os Estados Unidos que querem agora mudar essa política como forma de desbloquear as negociações com a Rússia.

Já a Ucrânia, diz o Presidente, “irá sempre agir de acordo com a sua Constituição”, que não permite que qualquer parte do território seja cedido.

O Presidente ucraniano aproveitou também para elogiar os trabalhos realizados em Londres, que serviram para “aproximar a paz”.

“A parte americana partilhou a sua visão. A Ucrânia e outros países europeus apresentaram os seus contributos. E esperamos que seja exatamente esse trabalho conjunto que conduza a uma paz duradoura. Estamos gratos aos nossos parceiros”, disse ainda Zelensky.