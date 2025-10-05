Histórico de atualizações
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    01:58
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! FC Porto empatou sem golos com o Benfica e manteve a liderança da Liga, com os mesmos três pontos de avanço sobre o Sporting e quatro em relação aos encarnados. O Campeonato vai agora parar para compromissos das seleções nacionais, sendo que o regresso terá logo Taça de Portugal e nova jornada de Champions. Boa noite!

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    01:57
    Bruno Roseiro

    Queda de Gabri Veiga, mão de Kiwior, puxão a Deniz Gül: houve algum penálti por marcar? Os casos do clássico

    Miguel Nogueira mostrou oito cartões no primeiro clássico da carreira mas foi nas áreas que houve mais protestos das equipas sem que VAR tivesse decidido alertar para a inversão de qualquer decisão.

    Queda de Gabri Veiga, mão de Kiwior, puxão a Deniz Gül: houve algum penálti por marcar? Os casos do clássico

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    01:08
    Bruno Roseiro

    Um nulo deitou por terra três possíveis recordes de Farioli. "Vieram cá para sobreviver", destaca Bednarek

    FC Porto manteve liderança e distâncias mas ficou em branco pela primeira vez e teve o jogo com menos remates da época, impedindo com isso que Farioli chegasse aos registos de… André Villas-Boas.

    Um nulo deitou por terra três possíveis recordes de Farioli. “Vieram cá para sobreviver”, destaca Bednarek

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    00:36
    Tiago Gama Alexandre

    "Ficou claro que uma equipa veio para não perder e nós tentámos tudo para ganhar": Farioli satisfeito com o clássico e os primeiros 3 meses

    Depois de somar o primeiro jogo sem vencer, Farioli mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido pela sua equipa, que “tentou de tudo para ganhar”. Italiano deixou elogios a Mourinho.

    “Ficou claro que uma equipa veio para não perder e nós tentámos tudo para ganhar”: Farioli satisfeito com o clássico e os primeiros 3 meses

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    00:12
    Mariana Fernandes

    "Às vezes para se ganhar o Campeonato tem de se jogar para o ponto." José Mourinho elogia equipa que "percebeu tudo"

    Treinador mostrou-se satisfeito com a resposta da equipa a uma “situação complicada” e lembrou que Benfica “joga para ganhar”, mas para “ganhar o Campeonato. Sobre os assobios no Dragão, “no problem”.

    “Às vezes para se ganhar o Campeonato tem de se jogar para o ponto.” José Mourinho elogia equipa que “percebeu tudo”

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    00:11
    Bruno Roseiro

    Mourinho continua sem ganhar no Dragão (e não marcou pela primeira vez). "Não queríamos sofrer, conseguimos", destaca Dedic

    Clássico terminou sem golos pela primeira vez desde dezembro de 2017, Mourinho ficou pela primeira vez em branco contra a ex-equipa mas, no final, sobrou o sentimento de “missão cumprida” no Benfica.

    Mourinho continua sem ganhar no Dragão (e não marcou pela primeira vez). “Não queríamos sofrer, conseguimos”, destaca Dedic

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    23:39
    Mariana Fernandes

    António Silva, o central feito para jogos grandes que foi o mais competente de uma noite de competência

    O central português foi o melhor elemento do Benfica no Dragão e o verdadeiro protagonista de uma noite de enorme competência defensiva da equipa de José Mourinho, que empatou com o FC Porto.

    António Silva, o central feito para jogos grandes que foi o mais competente de uma noite de competência

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    23:29
    Bruno Roseiro

    Mourinho fintou virose para dar outra aula sobre antídotos (a crónica do FC Porto-Benfica)

    Não conseguindo ganhar, Benfica soube jogar para não perder frente a um FC Porto que foi melhor mas raramente conseguiu soltar as suas melhores armas ofensivas e saiu vivo do clássico no Dragão (0-0).

    Mourinho fintou virose para dar outra aula sobre antídotos (a crónica do FC Porto-Benfica)

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    23:24
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    23:20
    Tiago Gama Alexandre

    O regresso de Mourinho ao Dragão, o espectáculo nas bancadas e um jogo com muitos duelos: a fotogaleria do FC Porto-Benfica

    Mourinho regresso ao Dragão para ser brindado com assobios e uma chuva de cartolinas. Coreografia abriu um clássico marcado pelas poucas ocasiões ao intervalo. Veja as melhores imagens.

    O regresso de Mourinho ao Dragão, o espectáculo nas bancadas e um jogo com muitos duelos: a fotogaleria do FC Porto-Benfica

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    23:19
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais do clássico

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    23:12
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! FC Porto e Benfica empatam (0-0)

    Termina a partida no Dragão, com alguma confusão no relvado e sem golos (0-0)! O FC Porto continua isolado, com três pontos de vantagem para o Sporting e quatro para o Benfica que, a partir de hoje, deixa de depender só de si para ser campeão.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Sainz e Dedic

    Os dois pegaram-se e saiu novamente o cartão.

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    95'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Moura

    Há confusão no relvado e Miguel Nogueira exibe o cartão.

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    94'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho também esgota as alterações

    Sai Samuel Dahl, entra João Rego.

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Mora atira à trave!

    Gül recebe antes do meio-campo, roda e cavalga para a área, entregando em Mora que, depois de preparar o remate colocado, acertou em cheio na trave da baliza de Trubin.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Quatro minutos de compensação

    Vão jogar-se os últimos quatro minutos do clássico.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão no Dragão 49.520 espectadores.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Dragões esgotam as alterações

    Sai Alan Varela, entra Rodrigo Mora.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova alteração no Benfica

    Sai Giorgi Sudakov, entra Tomás Araújo.

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