⚽️ FINAL ✅

???? Porto 0 – 0 Benfica ????

◉ Clássico "tacticamente rico", como dirão os mais apaixonados, "um pouco chato e agrário", como dirão os que gostam de golos ou pelo menos da promessa séria dos mesmos (apenas 0.8 xG neste jogo)

◉ Tudo igual no "G4" da Liga, após os dois… pic.twitter.com/eMAAvMBPPI

— GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025