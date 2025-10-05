Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas finais do clássico
- Acabou! FC Porto e Benfica empatam (0-0)
- Mora atira à trave!
- Kiwior atira à trave da baliza do FC Porto!
- Recomeça o clássico!
- Intervalo! Tudo na mesma no Dragão (0-0)
- Começa o FC Porto-Benfica!
- Farioli e Mourinho não surpreendem
- O onze inicial do Benfica!
- O onze inicial do FC Porto!
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! FC Porto empatou sem golos com o Benfica e manteve a liderança da Liga, com os mesmos três pontos de avanço sobre o Sporting e quatro em relação aos encarnados. O Campeonato vai agora parar para compromissos das seleções nacionais, sendo que o regresso terá logo Taça de Portugal e nova jornada de Champions. Boa noite!
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Queda de Gabri Veiga, mão de Kiwior, puxão a Deniz Gül: houve algum penálti por marcar? Os casos do clássico
Miguel Nogueira mostrou oito cartões no primeiro clássico da carreira mas foi nas áreas que houve mais protestos das equipas sem que VAR tivesse decidido alertar para a inversão de qualquer decisão.
Queda de Gabri Veiga, mão de Kiwior, puxão a Deniz Gül: houve algum penálti por marcar? Os casos do clássico
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Um nulo deitou por terra três possíveis recordes de Farioli. "Vieram cá para sobreviver", destaca Bednarek
FC Porto manteve liderança e distâncias mas ficou em branco pela primeira vez e teve o jogo com menos remates da época, impedindo com isso que Farioli chegasse aos registos de… André Villas-Boas.
Um nulo deitou por terra três possíveis recordes de Farioli. “Vieram cá para sobreviver”, destaca Bednarek
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"Ficou claro que uma equipa veio para não perder e nós tentámos tudo para ganhar": Farioli satisfeito com o clássico e os primeiros 3 meses
Depois de somar o primeiro jogo sem vencer, Farioli mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido pela sua equipa, que “tentou de tudo para ganhar”. Italiano deixou elogios a Mourinho.
“Ficou claro que uma equipa veio para não perder e nós tentámos tudo para ganhar”: Farioli satisfeito com o clássico e os primeiros 3 meses
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"Às vezes para se ganhar o Campeonato tem de se jogar para o ponto." José Mourinho elogia equipa que "percebeu tudo"
Treinador mostrou-se satisfeito com a resposta da equipa a uma “situação complicada” e lembrou que Benfica “joga para ganhar”, mas para “ganhar o Campeonato. Sobre os assobios no Dragão, “no problem”.
“Às vezes para se ganhar o Campeonato tem de se jogar para o ponto.” José Mourinho elogia equipa que “percebeu tudo”
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Mourinho continua sem ganhar no Dragão (e não marcou pela primeira vez). "Não queríamos sofrer, conseguimos", destaca Dedic
Clássico terminou sem golos pela primeira vez desde dezembro de 2017, Mourinho ficou pela primeira vez em branco contra a ex-equipa mas, no final, sobrou o sentimento de “missão cumprida” no Benfica.
Mourinho continua sem ganhar no Dragão (e não marcou pela primeira vez). “Não queríamos sofrer, conseguimos”, destaca Dedic
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António Silva, o central feito para jogos grandes que foi o mais competente de uma noite de competência
O central português foi o melhor elemento do Benfica no Dragão e o verdadeiro protagonista de uma noite de enorme competência defensiva da equipa de José Mourinho, que empatou com o FC Porto.
António Silva, o central feito para jogos grandes que foi o mais competente de uma noite de competência
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Mourinho fintou virose para dar outra aula sobre antídotos (a crónica do FC Porto-Benfica)
Não conseguindo ganhar, Benfica soube jogar para não perder frente a um FC Porto que foi melhor mas raramente conseguiu soltar as suas melhores armas ofensivas e saiu vivo do clássico no Dragão (0-0).
Mourinho fintou virose para dar outra aula sobre antídotos (a crónica do FC Porto-Benfica)
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O melhor em campo
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Porto 0 – 0 Benfica ????
◉ Num clássico de poucos "artistas" e muitos "operários", foi Jan Bednarek ???????? a terminar lá em cima nos ratings, não só pela segurança defensiva (habitual) mas por se ter assumido como o principal fornecedor dos "esticões" (hoje… pic.twitter.com/DQdfhPSYCR
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025
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O regresso de Mourinho ao Dragão, o espectáculo nas bancadas e um jogo com muitos duelos: a fotogaleria do FC Porto-Benfica
Mourinho regresso ao Dragão para ser brindado com assobios e uma chuva de cartolinas. Coreografia abriu um clássico marcado pelas poucas ocasiões ao intervalo. Veja as melhores imagens.
O regresso de Mourinho ao Dragão, o espectáculo nas bancadas e um jogo com muitos duelos: a fotogaleria do FC Porto-Benfica
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As estatísticas finais do clássico
⚽️ FINAL ✅
???? Porto 0 – 0 Benfica ????
◉ Clássico "tacticamente rico", como dirão os mais apaixonados, "um pouco chato e agrário", como dirão os que gostam de golos ou pelo menos da promessa séria dos mesmos (apenas 0.8 xG neste jogo)
◉ Tudo igual no "G4" da Liga, após os dois… pic.twitter.com/eMAAvMBPPI
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025
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Acabou! FC Porto e Benfica empatam (0-0)
Termina a partida no Dragão, com alguma confusão no relvado e sem golos (0-0)! O FC Porto continua isolado, com três pontos de vantagem para o Sporting e quatro para o Benfica que, a partir de hoje, deixa de depender só de si para ser campeão.
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Amarelo para Sainz e Dedic
Os dois pegaram-se e saiu novamente o cartão.
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Amarelo para Moura
Há confusão no relvado e Miguel Nogueira exibe o cartão.
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Mourinho também esgota as alterações
Sai Samuel Dahl, entra João Rego.
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Mora atira à trave!
Gül recebe antes do meio-campo, roda e cavalga para a área, entregando em Mora que, depois de preparar o remate colocado, acertou em cheio na trave da baliza de Trubin.
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Quatro minutos de compensação
Vão jogar-se os últimos quatro minutos do clássico.
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Números oficiais
Estão no Dragão 49.520 espectadores.
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Dragões esgotam as alterações
Sai Alan Varela, entra Rodrigo Mora.
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Nova alteração no Benfica
Sai Giorgi Sudakov, entra Tomás Araújo.